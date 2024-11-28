10年詐1455萬元助理費 雄檢今起訴國民黨高雄市議員黃紹庭

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌以人頭助理、低薪高報等方式，10年詐領1455萬餘元助理費，檢調搜索時，黃一度搭機前往中國大陸，直到9月29日才返台，隨即被羈押至今，雄檢偵結，今依利用職務詐取財物、使公務員登載不實等罪，起訴黃紹庭及黃妻、助理共14人。

黃紹庭2014年起擔任高雄3屆市議員，檢調查出，他自2014年起以人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，等每月款項入帳後，再請助理前往領錢，「回繳」溢領的薪資，如申報4萬元薪水，實際只給助理2萬6000元至3萬元，剩餘款項都繳回給黃紹庭。

雄檢9月26日指揮台南市調查處搜索，帶回黃的父母、服務處人員和助理等17人漏夜偵訊，複訊後，其中6人以2至30萬元交保，其餘請回，僅聲押黃的服務處周姓女副主任，但周女未被法官准押，檢方抗告後，法院重裁以50萬元交保。

至於黃紹庭，當時檢調發動搜索前，早一步帶著行李前往小港機場，搭乘華信航空班機飛往大陸廈門。

隔日黃自拍影片澄清，稱自己沒有逃亡、犯法，出境是既定行程，等事情處理完後就會返國；黃拍完影片後隔兩天，於9月29日下午2時許才自香港搭機返台，隨機被檢調拘提到案。

黃紹庭在調詢、偵訊時，仍未坦承浮報助理費，直到檢方聲請羈押禁見後，他在羈押庭上才坦承部分犯行，詐領所得則按月匯入妻子名下帳戶，不過黃仍以不清楚服務處經費運作情形，為自己辯解，法官仍認定他具羈押必要性，裁定羈押禁見。

雄檢歷經2個月偵辦，考量黃紹庭坦承全部犯行，並配合指證共犯，且與妻子主動繳回犯罪所得計1455萬元，考量他認罪、繳回犯罪所得有助減少司法資源浪費。

檢方今偵結，依貪汙、使公務員登載不實等罪起訴，另建請法院從輕量刑。黃紹庭目前仍羈押中，預計明移審法院，由法官裁定是否續押。