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婦無照騎車還讓孫蹲坐置物處 男超速致祖孫雙亡判決出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子前年9月25日開車，行經台南新營區中正路巷口時，遇上李姓婦人無照騎機車並讓2歲孫子蹲坐在車前置物處，由路肩逕自穿越路口而遭陳車撞擊，送醫後祖孫均不治，經鑑定陳超速行駛未注意車前狀況同為肇事原因，陳與家屬和解，法官認他犯過失致人於死罪處7月，緩刑2年。

據調查，陳駕車以80至90公里時速行駛至該路口時，即與李婦所騎乘車輛對撞，他坦承有超速過失，並向員警主動表示他為肇事車輛駕駛，自首接受裁判。

案發時，李婦及孫子人車倒地，經送醫後，李婦當天即因車禍致頸椎骨折及多處骨折出血、多發性骨折呼吸衰竭死亡，另孫子3天後也因車禍致脾臟撕裂傷出血、頭部外傷併腦幹功能受損、多重器官衰竭死亡。

警方調查，依道路交通安全規則規定，機車在駕駛人後設有固定座位者，至多僅得附載1人，李婦當時疏未注意無照騎乘外，並使未成年孫子蹲坐在其車前置物處也有過失。

台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書指出，陳駕駛轎車，超速行駛，未注意車前狀況，同為肇事原因。

台南地院審酌，該交通事故陳與李婦同為肇事原因，致李婦及孫子死亡，對死者家屬造成無可彌補創傷，惟已與家屬達成調解並賠償損害，兼衡陳素行、犯後坦承態度等一切情狀，認陳犯過失致人於死罪處7月，緩刑2年。

台南地院指出，陳與李婦同為肇事原因，致李婦及孫子死亡，惟已與家屬達成調解並賠償損害，犯後坦承態度，認陳犯過失致人於死罪處7月，緩刑2年。圖／本報資料照
台南地院指出，陳與李婦同為肇事原因，致李婦及孫子死亡，惟已與家屬達成調解並賠償損害，犯後坦承態度，認陳犯過失致人於死罪處7月，緩刑2年。圖／本報資料照

台南 機車騎士 死亡 車禍

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