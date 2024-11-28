4男女凌虐身障同學卻謊稱跌死 檢警見一點還原真相

詹姓身心障礙男子去年8月與邱姓同學等3男1女同住，由於工資被苛扣，手腳不乾淨及生活瑣事引不滿，遭4人毆打凌虐，今年2月初倒在樓梯上死亡，4人謊稱跌死，檢警見詹新舊傷起疑，桃園地檢署偵結，依傷害致死罪將4人起訴，將由國民法官專庭審理。

犯罪事實指出，36歲陳姓男子與31歲邱姓女子同住在41歲邱姓男子位於桃市八德區介壽路二段巷內二層樓平房，30歲宗姓原住民則是邱男對門鄰居，大家互相熟識，39歲罹有中度身心障礙的詹姓男子是邱男國小同學，由於2022年2月間損壞工作機具，陳男即以此認為詹欠他錢。

陳為了讓詹以工作賺錢抵債，請張姓友人於2023年8月14日將詹帶至邱男家居住，詹便與邱、陳2男及邱女同住，期間一起從事物流工作。但陳藉還債名義，任意苛扣詹的工資，詹僅有每月約5000元的身心障礙補助過活，因而開始拿取同住及宗男等4人的金錢和香菸，引起眾人不滿。

又因詹的衛生習慣及工作態度也讓眾人不爽，於是自去年10月起，陳手持鐵棒及木棍毆打詹的手臂、大腿、後腰等處，或用腳踹、或以膝蓋鈍擊詹的腹部、大腿，徒手打巴掌、推詹的頭撞牆、命令詹提水桶半蹲、拿折疊桌及床墊壓住詹並毆打，不准詹吃飯只能喝醬油果腹。

邱男徒手打詹巴掌、雙手抓住他的肩膀再以膝蓋鈍擊腹部、勒頸並將詹壓制在地、命令他提水桶半蹲；宗男則因酗酒，於酒後用腳大力踹詹的腹部，手持鐵棒及木棍大力毆打詹的雙手手臂及大腿，推詹全身撞牆，用拳頭打他臉頰；邱女徒手毆打詹的雙手和雙腳並訓斥，教唆陳姓男友及邱男體罰詹。

詹因對方人數過多無法就上述攻擊行為反抗，邱姓同學等人食髓知味，今年1月26日清晨6點，先由陳及邱，命令詹在住處內，雙手提起裝有半桶水的水桶半蹲30分鐘，同日晚上6點，陳男無故持鐵棒及木棍毆打詹、用腳踹腹部、賞巴掌、推詹的頭去撞牆、拿床墊壓住詹並毆打，其他人也輪番上陣毆打，造成詹手腳麻、身體多處疼痛不適，同月30日晚上7點多，在住處門口彎腰作噁卻無人聞問。

由於詹為中度身心障礙人士，長期遭受毆打凌虐無法表達就醫意願，僅能服用止痛藥過活，陳、邱等人繼續要求他工作，後因長期受虐，除了頭部擦挫傷、包括雙眼眶、鼻部、下顎、右耳及顏面滿是瘀傷，胸部擦傷及瘀傷、鎖骨皮下出血，腹部、背部及兩側上下肢大面積瘀傷，右外側第7至10肋骨、右後第10至12肋骨、左後第6至11肋骨均骨折，肺臟蒼白缺血，腹腔內出血及血塊量約800毫升，脾臟裂傷出血，出血性休克及腦損傷，於今年2月6日清晨5點倒臥在邱宅2樓樓梯間死亡。

檢警相驗詹的遺體，發現滿是內外傷，根本不是單純走路跌倒致死，察覺案情不單純，指揮八德警分局深入追查，並於今年7月中旬將涉案人等逮捕到案，其中3男向法院聲押獲准，檢方本月初起訴，案件移審桃園地院後，迄今仍有宗男在押，將由國民法官專庭審理。

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