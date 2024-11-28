空歡喜！182線龍崎段9張區間超速被撤銷 二審法官不認同仍要罰

白姓駕駛前年開車於台南市道182線龍崎段，兩個月間收到9張超速罰單，他嫌警告標誌太小提起行政訴訟，一審法官雖不認同，但以告發違規時地不明，判免罰。高雄市府交通局上訴後，二審法官推翻原審理由，認為區間測速是以特定「區間」的平均時速來判斷是否超速，無法要求註明特定「地點」，撤銷原判決，違規人仍得繳一共1萬4400元的罰款。此案不得上訴。

182線道是高雄內門通往台南龍崎的重要道路，山區道路崎嶇，平日不少砂石車行走，假日則是吸引大型重機、跑車或單車騎士來練車，交通事故頻傳，警方在台南龍崎文衡殿到牛埔州界路段，長達6公里，設置區間測速，限速每小時50公里，遏止超速。2022年元月啟用後，不少人在這個路段「栽跟頭」，吃了超速紅單，甚至傳出有經常行駛此路段的在地人一個月就領了20張罰單。

在南部科學園區上班的白姓駕駛，於2022年3月起到4月間，於上下班時間超速，領到9張罰單，每張要罰1600元，共計1萬4400元。他不服，辯稱往返此路段共有兩處區間測速照相看板，兩者尺寸差距甚大，高雄段明顯，但台南段不明顯，字體又太小，容易造成用路人疏忽而受罰，還說他一向奉公守法，若能提早收到違規資訊，應不至於重犯，因此向高雄高等行政法院提起行政訴訟，要求免罰。

法官審理時，未對標誌大小有意見，但認為要依「警52」標誌後100公尺至300公尺距離範圍內取締，才算符合取締要件，舉發相片上並未標示超速違規行為的發生地點，這樣的舉發程序與道交條例第7條之2第3項及設置規則第55條之2規定的要求不符，因此撤銷原處分，9張超速罰單不用繳。但高雄市府交通局收到撤銷原處分判決後，不服一審法官的判決理由，提出上訴。

案經二審法庭審理，判決結果卻大翻盤。二審法官認為，實務上，區間測速取締路段常長達數公里，若按一審法官的邏輯，無異限制只能在標誌後100公尺至300公尺間超速才能取締，等於對用路人宣示在200公尺(或700公尺)以後的區間距離外駕車，就不用限制速度，明顯違反取締執法目的。