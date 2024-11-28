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王文宗遭控指使88槍擊案 二審：檢方舉證仍然不足

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南八八槍擊案，檢方起訴王文宗是幕後指使者，二審提5理由認舉證不足，維持6月刑，不得上訴。聯合報系資料照
台南八八槍擊案，檢方起訴王文宗是幕後指使者，二審提5理由認舉證不足，維持6月刑，不得上訴。聯合報系資料照
台南八八槍擊案，檢方認定「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗是指使者；二審昨宣判，原無罪李奇漢改以幫助犯判刑一年，其餘七人維持原判，王被控指使者部分，檢方仍舉證不足。

一審判洪政軍十年、孔祥志八年、王文宗涉犯使犯人隱避罪判六月，接應者楊展華、郭建彰均五月，蔡金郎、謝俊誠二人無罪。

台南高分院昨對王部分說明，認為檢察官僅能證明王文宗「使通緝犯洪政軍隱避」犯行，並不能證明是王為洪、孔二人安排偷渡、提供偷渡費用或偷渡大陸期間生活開銷實質經濟支援。

另檢察官未舉證與郭、謝二人經濟、政治立場對立者除王外，無其他仇家或怨隙者存在，自不能僅憑王與郭、謝於二○一八年後關係惡劣、政治立場對立，即遽予推論槍擊案必定是王幕後主導、支持。

洪到案後，警發現其所持用手機內聯絡人名稱中，將王記載為「老闆」，洪自承其口頭會跟著楊展華稱呼王「董仔」、「老闆」；王是慈濟宮及水產公司董事長，又是楊展華老闆，該稱呼經與社會上人情世故並無違背。

洪政軍 王文宗 老闆

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