1億交保撤銷 郭哲敏再收押

八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，日前獲裁定一億元交保，被高院撤銷發回，新北地方法院昨天重開羈押庭裁定羈押。記者曾原信／攝影 八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站及地下匯兌洗錢二一七億元，新北地方法院本月十八日裁定他保金自五千萬提高為一億元，檢方抗告，台灣高等法院撤銷發回；新北地院昨重開羈押庭，郭哲敏與共犯張旭昇陳辯近一小時，合議庭短暫評議十分鐘裁定重新羈押。

開庭時郭哲敏表示，已完全配合電子腳鐐及居家監控設備，連去健康檢查、帶小孩出遊都不敢，外出用餐還隨時注意監控手機訊號強弱，若發現餐廳所在訊號太弱，會主動致電監控中心報備餐廳地址及大概用餐時間。

合議庭休庭評議期間，郭哲敏罕見回應媒體提問，除強調百分之百配合電子監控外以及自己名下財產全部遭扣押，上次的一億保金也是到處去借來，絕無脫逃之虞。

當審判長諭知，郭、張二人羈押原因及必要性仍存在，裁定二人即刻回復羈押狀態時，郭哲敏瞪大雙眼一臉錯愕；兩人遭當庭上銬還押看守所，合議庭也諭知二人本月廿九日起延押二個月，若不服，可於十天內抗告。

郭哲敏自泰國返台歸案隨即遭羈押禁見，今年四月廿六日首度獲以五千萬交保，當時檢方以串證、逃亡之虞提抗告，五月七日獲新北地院重新收押禁見。

本月八日，新北地院第二度裁定郭五千萬交保，檢方再度抗告成功，十八日重開羈押庭裁定加保至一億元，他兩次都由包括妻子錢帥君和親友事前準備好裝滿現金的大型行李箱，迅速籌足保金辦保離去。

檢方再抗告，理由仍維持先前郭哲敏電子腳鐐曾示警近千次，常未親自接監控手機電話，加上洗錢金額龐大，曾逃亡國外，在國內、外都有勢力，有境外銀行帳戶、辦公室且財力雄厚。郭一一否認，強調無脫逃、串證可能，最後仍未獲合議庭採信。