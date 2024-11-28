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竹北下水道爆弊案 14人被訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹報導

竹縣府竹北市汙水下水道第二期計畫，檢方查出2處標案偷工減料，廠商未實際施作擋土設施就拍照請款，涉及不法所得逾9818萬。檢方昨依貪汙治罪條例圖利、公務員登載不實文書等罪，起訴工務處承辦人員林賢鍠及盧姓廠商負責人共14人。

竹縣府表示，尊重司法，若判決有罪，將追究廠商責任、求償，並追回款項、列為拒絕往來廠商。工務處說，工程已執行完畢，起訴內容是指臨時擋土設施數量及金額遭廠商詐領，非結構物工程；工程安全無疑慮。

檢方指出，林賢鍠負責辦理2014年竹北市汙水下水道第二期實施計畫，該計畫分9個標案，中泱工程及邑菖公司共同得標該案第三、四標設計監造，2017年再分別由東鑫龍、振鑫營造以2億598萬元、3億3200萬元得標，負責第三、四標施工。

檢方指出，東鑫龍營造郭姓負責人等7人，明知第三標工程挖掘深度逾1.5公尺，須設置5或6公尺鋼軌樁及鋼板作為擋土支撐，郭卻指示下包商未實際施作擋土設施，僅在少數路段施作就拍照請款，導致縣府誤認完工，撥款逾4663萬元，涉及下水道長度達3萬5280公尺。

而振鑫盧姓負責人等10人，則明知第四標工程需設置擋土支撐，但僅完成181.3公尺，其餘4萬2628.72公尺皆未按規定施工，就拍照請款，縣府撥款逾5154萬元。

檢方也透過照片說明，下水道管溝兩側原應設鋼軌樁或鋼板等擋土設施，廠商卻偷工減料，鋪設汙水管後就回填沙土。承辦的林賢鍠明知振鑫、東鑫龍未依契約完工，卻未要求廠商限期改善，反而登載不實金額，讓廠商獲得不法利益涉及圖利，且對用路人車有極大威脅。

檢方還查出，林賢鍠在工程案3年內，妻子帳戶多出191萬多元不明資金，還在家中搜出大筆現金，總計有561萬多元不明來源財產。昨起訴林與盧姓廠商負責人共14人，在押的林賢鍠及盧姓負責人續押。

北市 司法 竹北

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