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父母管教未成年子女…民法刪「懲戒」二字 政院今擬拍板

聯合報／ 記者黃婉婷王聖藜／台北報導

行政院會今天擬拍板「民法」一○八五條修法草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除。示意圖／AI生成
行政院會今天擬拍板「民法」一○八五條修法草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除。示意圖／AI生成
行政院會今天擬拍板「民法」一○八五條修法草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，不得對子女為身心暴力行為。

此項修法去年曾引起軒然大波，家長擔心修法後，正當管教也可能觸犯法律，但法務部否認此說法，主因是法務部認為「懲戒」二字在實務上常遭誤用或作為不當處罰未成年子女的藉口，因此擬定修法草案。

現行一○八五條條文規範「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，法務部參酌現行民法、兒童權利公約規定及日本民法規定，增訂「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」

針對家長團體質疑，法務部參酌兒童權利公約一般性意見，「雖拒絕接受任何對兒童採用暴力和汙辱形式懲罰的理由，但絕不反對正面的紀律概念，兒童健康發育取決家長及其他成年人依照兒童不同階段接受能力，給予必要引導和指導，培養兒童走向對社會負責的生活。」言下之意，修法是告訴成人，應以有利成長的方式扶養兒童，滿足兒童之生理及心理需求，採取正面、非暴力的管教方式。

法界人士說，當法律強調父母對子女有「懲戒」權時，有些父母會以打罵手段對子女施以管教，一旦踰越分寸，極可能演出虐兒事件，更於司法訴訟時以此抗辯，法務部因而啟動修法。修法後，整部民法不再有「懲戒」二個字，但也未剝奪父母對子女的管教權。

修法 子女 父母

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