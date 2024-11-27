中油課長涉貪復職無望提告 經濟部少1程序讓他逆轉討回108萬

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，扯出其他弊案，黎姓課長被控採購收賄羈押9個月，中油處分停職，黎交保後爭取復職被中油打槍，提民事訴訟跟中油追討停職全薪及復職前薪水共108萬元，一審判黎男敗訴，上訴二審後逆轉，今高雄高分院改判中油應給付108萬元確定。

判決指出，黎男為中油儲運課長，前年2月間，檢調查出黎辦理的「自記式長期紀錄液位/溫度計及偵測儀一批」換購案涉貪，黎男護航廠商得標，將兩種不同產品併同一標案招標，廠商得標後，再交付20萬元給黎男。

檢調偵辦後，認定黎男收賄，同年2月25日經橋頭地檢署聲押禁見獲准，直到同年11月11日才以25萬元交保停押。

黎男涉貪被羈押近9個月，中油公司依內部「工作人員考核獎懲注意事項」處以停職，停職期間僅領3分之1薪水，換算每月約3萬2000多元。

黎男交保停押後向中油爭取復職，但全案目前仍在橋頭地院審理中，黎復職無望，他向立委陳情也無果，去年4月間向中油提告，認為他交保後停職原因就消滅，中油要補給他停職期間未領的全薪，合計108萬餘元。

橋頭地院審理後，法官認為中油復職規定是指「未受徒刑之執行者」，黎男涉貪一案仍在審理程序中，判決尚未出爐，並不符公司復職規定，因此黎以停押為由申請復職，並無任何憑據，判黎男敗訴。

他不服上訴，高雄高分院今下午宣判，合議庭認為，依據公務員保障法，公務員於停職事由消滅後3個月內內得申請復職，停職及復職與否，適用公務員懲戒法相關規定。

另外，經濟部於黎男交保後將他移付懲戒，也未依公務員懲戒法規定另作成停職處分；而懲戒法院受理後，經濟部去年2月雖發函建請停職，但懲戒法院僅於9月裁定停止審理程序，並未依法裁定停止黎男職務，因此黎從移付懲戒起，就不具備任何停職事由。