全達溢價收購股票！彥陽董座涉內線交易 親友團提早進場賺逾60萬

IC代理通路商彥陽科技公司時任董事長吳銘雄，涉在2021年間將全達公司（8068）溢價收購彥陽股票的消息洩漏給多名同事及親友，親友團提早買進彥陽股票，涉犯內線交易罪，不法所得60萬餘元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處，搜索吳等4名被告住居所3處，也約談吳等8名被告，稍早吳等人已至北檢複訊。

檢方調查，2021年2月25日全達國際股份有限公司發布重大訊息，決議公開收購彥陽普通股，收購對價每股現金12元，時任彥陽董事長吳銘雄涉嫌在得知利多消息後，洩漏消息給公司同事及身邊親友們，吳銘雄在禁止交易期間，自身沒有買賣股票，但同事和親友團涉藉此提早買進彥陽股票，不法獲利共計60萬餘元。

檢方今指揮新北市調處依證券交易法內線交易罪嫌，約談吳等8名被告，搜索吳等4名被告的3處住居所，稍早被告已全數到案，由檢察官複訊中。

全達當時重訊指出，全達為聯發科、Microsoft 等國際大廠的電子零組件產品代理商，而被收購的彥陽公司主要營業項目為通訊類 IC，為專業半導體零件及其相關軟硬體的代理通路商，主要代理Qorvo、Microchip等大廠IC，應用於手機、電腦、光碟機、通訊產品等多項終端產品。