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控陳時中採購疫苗貪1億美金涉誹謗 吳子嘉聲請傳喚蔣萬安作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉指控前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中利用採購新冠疫苗貪汙1億元美金，依加重誹謗罪起訴。台北地院今開庭，吳否認犯罪，聲請傳喚台北市長蔣萬安作證，法官諭知本案候核辦。

吳子嘉聲請傳喚蔣萬安的理由，主要是蔣在擔任立法委員時期，曾向衛福部索資疫苗採購流程、訂價，不得其門而入，吳主張的待證事項是「證明其查證能力受限」，所以「查證義務應放寬」。

吳子嘉今出庭否認犯罪，表示本案消息來源是王秉豐，王又是轉述黃獻輝的意見，強調王的消息來源有黃及東洋製藥總經理施俊良。

吳子嘉聲請傳喚陳時中、施俊良、蔣萬安。吳的委任律師說，蔣萬安當時是立法院調閱專案小組召集人，蔣能調取到的資料都受屏蔽，遑論吳的查證能力必然更受限，但同意可以函調方式取代傳喚蔣萬安出庭。

吳子嘉2022年8、9月間在YOUTUBE節目「董事長開講」節目及去年5月20日在電視台直播節目中，指蘇貞昌、陳時中欲透過BNT疫苗採購案從中貪汙1億美元，蘇、陳認為與事實不符，對吳提告。

檢方起訴認為，吳子嘉發表言論的唯一消息來源是王秉豐及王提供的資料，但王並未見過香港「雅各臣」公司、信東製藥的人員，也未參與談判，是聽聞他人所說；吳子嘉多次因發表言論被提起民、刑事訴訟，仍沒有善盡查證義務，犯加重誹謗罪。

美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 蔣萬安 蘇貞昌 陳時中

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