快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

檢喊郭哲敏交保金應至少2億 律師嘆沉重：親友借錢辛苦「不足為外人道」

中央社／ 新北27日電

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌獲交保，經高院2度發回更裁，郭哲敏今天出庭強調絕不會逃，且電子腳鐐告警次數大幅下降。新北地院認有羈押必要，裁定郭與小弟張旭昇羈押禁見。

檢警調查，郭哲敏涉經營線上博弈網站與地下匯兌，經手匯兌金額至少達217億餘元。郭去年8月遭警方從泰國解送回台歸案，經羈押約1年3月後，新北地院合議庭今年11月8日裁定5000萬元交保，新北地檢署不服提抗告，高等法院撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院合議庭11月18日再度開庭，裁定將郭哲敏交保金提高至1億元，限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天要在指定住所自拍門牌與臉部回傳報到。

但新北地檢署考量，無法防止郭哲敏與張旭昇逃亡，且郭哲敏洗錢金額高、曾逃亡，且在國外有勢力，各國都有銀行帳戶或辦公室，生活優渥、交往複雜，且還有證人還沒交互詰問完畢等，因此不服交保裁定提起抗告，主張郭哲敏應羈押禁見，若非交保不可，金額也要提高到至少2億元。高等法院昨天撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院合議庭今天再度開庭審理。郭哲敏出庭表示，檢察官強調他涉地下匯兌達217億元，但相關金流都對不起來，根本是栽贓、污衊，且他的國外戶頭都被凍結，根本沒錢。

郭哲敏並表示，他懷疑有證人是被安排來做偽證，多項供述都不是事實，「希望檢察官不要被陷害我的人混淆，我絕對不會跑」，且他在交保期間多次主動與科技設備監控中心聯絡，也盡量不觸犯電子告警規定。

郭哲敏也說，上次交保後科技監控人員有到家裡安裝1台居家監控設備，可以精準定位他在家中的客廳、廁所等位置，甚至半夜還會接到視訊電話要求他報備在哪裡，他都有配合，且他的帳戶都被凍結，相關交保金也是與親友借的，加上他長期有頭痛問題，也因為擔心要出庭而不敢先安排健檢。

郭哲敏委任律師表示，檢方指控電子腳鐐發出多次告警，但自11月8日交保後，這20天來都有電子腳鐐與衛星監控等，11月18日交保後，電子腳鐐更沒有出現告警事件，都能準確定位，也能知道郭哲敏與張旭昇沒有出現在同一個地方或聯繫彼此，沒有串證問題。

郭的委任律師說，目前20名證人可以核實的金流只有1915萬元，起訴書記載217億沒有金流、客戶或匯兌證據，完全無法證明，相關Excel表記載金流有嚴重缺失。且先前已羈押1年3月，再繼續羈押已嚴重違反比例原則，希望「合議庭要勇敢向高院說不」。

委任律師並表示，很希望能交保，但檢察官提出2億交保金是無比沉重，媒體上次報導郭哲敏73分鐘內籌出5000萬交保金，但都不知道他們背後與親友借錢的辛苦，「不足為外人道」。

此外，委任律師也強調，郭哲敏在案發前就已合法擁有柬埔寨護照，在去年自願回台後護照也被收回。至於檢方還提到郭哲敏有海外資產、要買泰國房子等，郭哲敏雖然有想買泰國房子但沒買，在香港與新加坡的帳戶都被凍結，至於檢方還指郭哲敏想移民新加坡等根本是斷章取義，郭哲敏是說想送孩子去新加坡讀書。

張旭昇則說，他在交保期間遵守一切電子監控，也已經認罪，希望可以交保。張的委任律師批評，高院發回更裁根本是鄉民式裁定，甚至還說要100%擔保無逃亡可能，這根本不是法律上的要求，能達到100%防逃只能「一抓到就槍斃」，質疑高院裁定並不公平。

經新北地院合議庭訊問後，認為郭哲敏、張旭昇原羈押原因及必要性仍然存在，因此裁定延長羈押禁見2月。得抗告。

八八會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地院今重開羈押庭，裁定羈押。記者曾原信／攝影
八八會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地院今重開羈押庭，裁定羈押。記者曾原信／攝影

律師 檢察官 洗錢 郭哲敏

延伸閱讀

影／八八會館郭哲敏重新裁定羈押 律師：高院發回速度太快

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯張旭昇再收押延押2月

1億交保變再押？ 郭哲敏步入新北地院重開羈押庭面色凝重

郭哲敏1億交保生變 新北地院下午2點半開庭重裁

相關新聞

燒死7人自詡比鄭捷厲害 無期定讞理由出爐！曾文彥有2張免死金牌

男子曾文彥2019年底在台南市玉井區真理佛堂縱火，釀7死悲劇，一審認為他手段冷血殘酷且泯滅人性，判處死刑，案經纏訟，台南...

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯張旭昇再收押延押2月

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，經檢方...

獨／再爆警紀案 台中兩線三警官酒駕 市警局：記大過調職

台中市警局再傳警紀案，其中，涉案層級最高的是三線二星警政監林明佐貪汙案，目前仍在台中地院審理，本報接獲爆料，台中市警局有...

士林地院「新人」書記官溢領加班費 士檢分案調查中

士林地方法院近日傳有1書記官浮報加班費，院方今證實內部稽查發現異狀，政風室主任果斷帶該書記官向地檢自首，士檢分案調查中；...

中油課長涉貪復職無望提告 經濟部少1程序讓他逆轉討回108萬

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，扯出其他弊案，黎姓課長被控採購收賄羈押9個月，中油處分停職，黎交保後爭取復職被中...

全達溢價收購股票！彥陽董座涉內線交易 親友團提早進場賺逾60萬

IC代理通路商彥陽科技公司時任董事長吳銘雄，涉在2021年間將全達公司（8068）溢價收購彥陽股票的消息洩漏給多名同事及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。