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詐團校園吸收車手最年輕16歲 東檢結合商家防詐

中央社／ 台東縣27日電

詐騙集團利用少年犯罪在刑罰上有優惠，進入校園吸收「車手」，台東曾逮捕最年輕車手16歲，台東地檢署結合台東500機關、商店防詐反詐。

台東地檢署今天邀請花蓮高分檢、台東縣警察局、調查局台東縣調查站、台東縣政府、移民署台東專勤隊等單位，及加入防詐網的店家代表共同宣誓反詐騙。

檢察長柯宜汾致詞時表示，網路科技的進步，雖為生活帶來許多便利，但也成為犯罪集團實施犯罪工具，網路、電信、AI、話術來進行詐騙，導致人民在生活中隨時都有可能受到詐騙集團的攻擊。

她說，自112年6月至今年10月止，政府已攔阻1萬6969餘萬通境外竄改來電詐騙；金融臨櫃攔阻詐騙案件也達1萬8087件，攔阻金額高達新台幣128.9億元；針對各電信網路詐欺類型政府也已實施17波的專案查緝，查獲3609件犯罪集團，查扣不法所得超過201.22億元，且透過調解返還給被害人的金額逾24億元。

台東地檢署主任檢察官陳妍萩接受中央社記者訪問時表示，詐騙集團看上少年犯罪在刑罰上有些優惠，因此選擇車手年輕化，進入校園吸收學生加入詐騙集團，台東破獲的案件中最年輕的車手是16歲。

她表示，經統計，詐騙案件已假投資、貸款和愛情詐騙最多。

台東地檢署表示，這次參與聯名店家，包括台東市第1公有市場、第4公有市場、各式中西餐飲店、機車行、生活日用品店、民宿業者、婚紗攝影業者及服飾店等等，遠至綠島也有店家響應，目前總數接近500家，並有20多家參與打詐影片拍攝。地檢署署將持續邀請店家加入防詐宣導團隊，共同致力減少詐騙案件發生，一起守護民眾的荷包。

詐騙集團利用少年犯罪在刑罰上有優惠，進入校園吸收「車手」，台東地檢署27日邀請花蓮高分檢、台東縣警察局等單位，及加入防詐網的店家代表共同宣誓反詐騙。圖／中央社
詐騙集團利用少年犯罪在刑罰上有優惠，進入校園吸收「車手」，台東地檢署27日邀請花蓮高分檢、台東縣警察局等單位，及加入防詐網的店家代表共同宣誓反詐騙。圖／中央社

台東 詐騙集團 車手

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