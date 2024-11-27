燒死7人自詡比鄭捷厲害 無期定讞理由出爐！曾文彥有2張免死金牌

男子曾文彥2019年底在台南市玉井區真理佛堂縱火，釀7死悲劇，一審認為他手段冷血殘酷且泯滅人性，判處死刑，案經纏訟，台南高分院更二審以他符合自首要件減刑，改判無期徒刑，最高法院今駁回曾與檢察官上訴定讞。最高法院指出，除了自首外，曾也符合公政公約不得科處死刑的「特殊障礙」類型，有雙重不判死事由。

25歲的曾文彥在真理佛堂前輩堂居住時，與張姓負責人兒子有衝突，想再到前輩堂居住遭拒絕，懷恨在心，2019年12月13日深夜搭計程車購買2個5公升塑膠桶注滿汽油，次日凌晨持往前輩堂，將汽油全潑灑在北棟一樓玄關及臨西邊走道附近，以打火機點燃衛生紙後丟擲縱火。大火吞噬7命，逃生9人中有2人受傷，曾自己的小腿也燒燙傷，走到路上打110報案稱「放火」並求援。

曾在被送醫的路上，問警察鄭捷是否殺了5個人？「一次燒死7人破了台灣的紀錄」，自詡比鄭捷還厲害。台南地院審理時，曾說要殺了張姓負責人的兒子報私仇、犧牲生命在所不惜。

本案上訴審、更一審都改判曾無期徒刑，但案件都遭最高法院發回。更二審針對曾文彥的生活狀況、品行、智識程度、犯後態度及未來社會復歸可能性、再犯可能性及更生矯正教化可能性等，囑託台南療養院對進行量刑前調查鑑定，另委請警察大學犯罪防治學系對矯正教化與犯罪預防補充鑑定。

更二審認為曾有反社會型人格障礙症，雖有部分改變意願及主動反思的能力，將來非全無行為改變的可能性，但若未來欠缺家庭及社會整體支援系統，則他反社會型人格障礙症造成的性格及特質，未來再犯殺人等重大案件的可能性仍極高，更生矯正改變的可能性甚微。曾家人雖曾賠償相關被害人及罹難者家屬慰問金，但仍難以修復罹難者家屬永恆傷害與創痛，更二審以曾坦承縱火，表明「想被判死刑」，相對於其他犯後編織謊言掩飾犯行，或謊稱他人放火的狡詐之徒有別，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

最高法院指出，曾文彥從小就被診斷符合對立反抗性疾患、行為規範障礙症，後演變為反社會型人格障礙症，他縱火殺人的情節已達「最嚴重情形」，原本應判處死刑，但是他符合刑法自首要件，可以減刑。另外根據憲法法庭限縮死刑適用的判決意旨，曾罹患的「反社會性人格障礙症」，依公民與政治權利國際公約規定及2018年人權事務委員會通過的第36號一般性意見第49段前段的可以迴避死刑事由，包括「特殊障礙」、「嚴重社會心理和心智障礙」，因此曾具有雙重不得判死事由。