八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯張旭昇再收押延押2月

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，經檢方抗告成功，台灣高等法院昨撤銷發回，新北地方法院重開羈押庭，即便郭哲敏與共犯張旭昇極力陳述自己沒有脫逃、串證可能長達一小時，最後合議庭短暫評議10分鐘後，重新裁定羈押。

審判長諭知，郭、張2人羈押理由仍存在，裁定回復羈押狀態，2人遭當庭上銬還押看守所，並自11月29日起延押2個月，10天內可抗告。

郭哲敏在今年4月26日便曾首度以5千萬交保，當時檢方以串證、逃亡之虞為由立刻提出抗告，5月7日新北院重裁收押禁見。這個月8日新北院再度裁定他5千萬交保，檢方抗告成功，18日重開羈押庭，裁定加碼保金至1億元，但他兩次都由親友事前準備好裝滿現金的大型行李箱，迅速拿出保金辦保離去。

這次檢方抗告理由，仍為先前郭哲敏電子腳鐐曾示警近千次，常常未親自接監控手機電話，以及加上洗錢金額龐大，曾逃亡國外，在國內外都有勢力，有境外銀行帳戶、辦公室，財力雄厚且交往複雜，另有證人尚未交互詰問完畢。