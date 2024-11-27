士林地院「新人」書記官溢領加班費 士檢分案調查中

士林地方法院近日傳有1書記官浮報加班費，院方今證實內部稽查發現異狀，政風室主任果斷帶該書記官向地檢自首，士檢分案調查中；法院強調發現浮報情事定將立刻調查並依規定究責，認該書記官平時工作認真且已知錯悔改，將盡可能協助自新。

據悉，該名女書記官今年申報加班費時，未按實際執行加班時數填報，溢領數千元加班費，士林地院政風室例行檢查時發現異狀，立即展開調查，發現該女2022年甫調至士院，算是「新人」，不排除該名書記官因操作疏忽、不熟悉申報規則，導致誤報溢領，今年9月由政風室主任陪同向士林地檢自首，士檢分案調查中。

士院今證實此事，但對於該女身分、實際溢領金額「偵查不公開、無可奉告」，強調發現浮報情事時，法院就立即調查並依規定究責，也預告「對平日工作認真且已知錯悔改的同仁，也會盡可能協助自新」。