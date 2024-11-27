快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

聽新聞
0:00 / 0:00

士林地院「新人」書記官溢領加班費 士檢分案調查中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地方法院近日傳有1書記官浮報加班費，院方今證實內部稽查發現異狀，政風室主任果斷帶該書記官向地檢自首，士檢分案調查中；法院強調發現浮報情事定將立刻調查並依規定究責，認該書記官平時工作認真且已知錯悔改，將盡可能協助自新。

據悉，該名女書記官今年申報加班費時，未按實際執行加班時數填報，溢領數千元加班費，士林地院政風室例行檢查時發現異狀，立即展開調查，發現該女2022年甫調至士院，算是「新人」，不排除該名書記官因操作疏忽、不熟悉申報規則，導致誤報溢領，今年9月由政風室主任陪同向士林地檢自首，士檢分案調查中。

士院今證實此事，但對於該女身分、實際溢領金額「偵查不公開、無可奉告」，強調發現浮報情事時，法院就立即調查並依規定究責，也預告「對平日工作認真且已知錯悔改的同仁，也會盡可能協助自新」。

相關案例在士院非首次發生，士院前研考科趙姓科長去年4、5月間浮報加班費4次，共8小時，事後主動自首、坦承犯罪，士檢清查相關監視器畫面、出勤表、加班請領單等事證，認定趙女浮報加班費事實明確，但坦承犯行並自首，已深表悔悟，也已返還溢領費用，偵結緩起訴處分，為期1年，支付公庫5萬元。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

加班費 書記官

延伸閱讀

NONO涉性侵2案不起訴 被害人二度再議成功…發回士檢續查

NONO被控強制猥褻不起訴 高檢二度發回續查

內湖當街刺殺案被害人妻晚間不治 凶嫌殺人罪移送士檢

台鐵也爆霸凌？傳高層侮辱、不付加班費 員工申訴被踢皮球

相關新聞

真理佛堂縱火釀7死 曾表明「想被判死刑」 最高法院判無期徒刑定讞

男子曾文彥4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，釀7死悲劇，一審遭處死刑，但台南高分院更二審認為，他曾主動向救援的員警坦承放...

高雄小情侶未婚懷孕 廁所接生後不送醫「打包」丟果園

高雄21歲謝姓男大生和19歲女友未婚產下一名女嬰，但兩人見女嬰氣息微弱死亡，竟把女兒用塑膠袋打包後，拿去林園區一處果園棄...

獨／再爆警紀案 台中兩線三警官酒駕 市警局：記大過調職

台中市警局再傳警紀案，其中，涉案層級最高的是三線二星警政監林明佐貪汙案，目前仍在台中地院審理，本報接獲爆料，台中市警局有...

1億交保變再押？ 郭哲敏步入新北地院重開羈押庭面色凝重

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，經檢方...

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯張旭昇再收押延押2月

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，經檢方...

士林地院「新人」書記官溢領加班費 士檢分案調查中

士林地方法院近日傳有1書記官浮報加班費，院方今證實內部稽查發現異狀，政風室主任果斷帶該書記官向地檢自首，士檢分案調查中；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。