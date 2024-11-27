電腦高手非法販賣國人個資 3人個資法、妨害電腦罪判刑

男子林逸松等3人在「創世紀市場」網站非法販售國人個資被訴，台北地院審理，今依違反個人資料保護法判林有期徒刑6月，判陳韋志5月，判虞修志應執行有期徒刑8月，林、陳判併科罰金8萬元、5萬元。可上訴。

2023年6月，調查局接獲美國聯邦調查局情資指「創世紀市場」非法販售個資，調查局資安工作站發現，網站用戶除以匿蹤技術隱匿身分，也透過虛擬幣製造金流斷點。

調查局掌握電腦高手林逸松、陳韋志、虞修志在「蝦皮」、「露天」的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號，報請檢方指揮偵辦，查知林逸松在創世紀市場購買11個權限蒐集資料庫機器人、陳購買18個、虞購買29個，他們利用機器人登入相對應的網站，造成政府機關、學校、購物平台用戶的損害。