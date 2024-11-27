獨／再爆警紀案 台中兩線三警官酒駕 市警局：記大過調職

台中市警局再傳警紀案，其中，涉案層級最高的是三線二星警政監林明佐貪汙案，目前仍在台中地院審理，本報接獲爆料，台中市警局有兩線三星劉姓警官涉公共危險案件，質疑市警局長李文章在任警紀案連爆，卻未見警政署有動作，李也未自請調職負責。市警局表示，劉姓警官擔任內勤，涉酒駕案已記大過調職處分。

本報近日接獲讀者爆料，台中市警局有兩線三星警官涉犯公共危險罪，質疑台中市警局長李文章，面對警紀連環爆案件，包括台中市刑大前大隊長林明佐，位居三線二星警政監，涉犯貪汙、洩密案件，已經檢方起訴，後續還有第六警分局巡佐與警員以「紅白單」轉換方式，替民眾降低罰款金額的貪汙案、六分局偵查隊長（已調職）前往有KTV包廂的汽車旅館等風紀案件，「局長李文章為何不用下台負責？」

台中市警局表示，此案發生在今年9月23日，該名兩線三星劉姓警官在放假時喝酒開車上路，在南屯區永春東七路、龍富十五路遭攔查，被查出酒精濃度超過每公升0.25毫克，已達公共危險程度，依法送辦。後續已對該名警官祭以一大過調職處分，另外劉任職的單位股長記過一次、主任申誡一次。

台中市警局指出，案發後已針對市警局內外勤同仁加強法治教育宣導，也提醒同仁不要心存僥倖心態，若同仁有違法違紀案件，必定依法究則。

台中市警局也說，針對警政監林明佐貪汙案，此案已由檢方起訴，正在法院審理中，市警局長李文章也多次重申，會負起考監責任，警政署會在全案一審判決後有結果。