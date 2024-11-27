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真理佛堂縱火釀7死 曾表明「想被判死刑」 最高法院判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子曾文彥4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，釀7死悲劇，一審遭處死刑，但台南高分院更二審認為，他曾主動向救援的員警坦承放火，符合自首要件，因此減為無期徒刑。案經上訴，最高法院今駁回定讞。

2009年12月14日凌晨，真理家族前輩堂遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後不治；其餘6人被發現時明顯死亡。

台南地檢署調查認為，曾僅因和堂內住民口角就利用住民熟睡縱火洩憤，且犯後曾說「寧可我負人，不可人負我」，手段凶殘、行徑冷血、泯滅人性且無悔意，依殺人等罪嫌起訴他，建請法院處以死刑。

死者家屬、倖存者有人認為「死刑太便宜他了」。陳姓死者母親表示，家人親友都安慰陪伴她，要幫她早日走出陰霾回復正常生活，但到現在想起往生家人還是會難過掉淚；前輩堂張姓負責人表示木已成舟，怎麼說都無法給死者一個公道，曾的父母多次向死難者家屬下跪道歉，家屬大都不忍心苛責。

本案除一審判處死刑外，上訴審、更一審都改判無期徒刑，最高法院仍撤銷發回。

更二審針對曾文彥的生活狀況、品行、智識程度、犯後態度及未來社會復歸可能性、再犯可能性及更生矯正教化可能性等，囑託台南療養院對進行量刑前調查鑑定，另委請警察大學犯罪防治學系對矯正教化與犯罪預防補充鑑定。

綜合鑑定結果及卷內資料，更二審認為曾有反社會型人格障礙症，雖有部分改變意願及主動反思的能力，將來非全無行為改變的可能性，但若未來欠缺家庭及社會整體支援系統，則他反社會型人格障礙症造成的性格及特質，未來再犯殺人等重大案件的可能性仍極高，更生矯正改變的可能性甚微。

部分罹難者家屬、多數倖存者表示不能原諒曾。部分罹難者家屬知悉曾自幼罹有人格疾患，且感受到曾的雙親對於兒子鑄下大錯的彌補及痛苦，不堅持判處曾死刑；曾家人雖曾賠償相關被害人及罹難者家屬慰問金，但仍難以修復罹難者家屬永恆傷害與創痛，更二審認為無從再下修刑度。

更二審認為曾文彥教育程度為高中二年級，無智力缺陷，先前坦承自己是縱火者，表明自己「想被判死刑」，相對於其他犯後編織謊言掩飾犯行，或謊稱他人放火的狡詐之徒，非全無區別，量處他無期徒刑、褫奪公權終身。

最高法院認同更二審見解，駁回上訴確定。

曾文彥。圖／聯合報系資料照片
曾文彥。圖／聯合報系資料照片

台南 死刑 縱火

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