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1億交保變再押？ 郭哲敏步入新北地院重開羈押庭面色凝重

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，經檢方抗告成功，台灣高等法院昨撤銷發回，新北地方法院今天下午2點30分重開羈押庭。郭哲敏特地提早20分鐘抵達法院，仍躲不過媒體包圍，與共犯張旭昇一前一後進入法院時面色凝重。

郭哲敏在今年4月26日便曾首度以5千萬交保，當時檢方以串證、逃亡之虞為由立刻提出抗告，5月7日新北院重裁收押禁見。這個月8日新北院再度裁定他5千萬交保，檢方抗告成功，18日重開羈押庭，裁定加碼保金至1億元，但他兩次都由親友事前準備好裝滿現金的大型行李箱，迅速拿出保金辦保離去。

這次檢方抗告理由，仍為先前郭哲敏電子腳鐐曾示警近千次，常常未親自接監控手機電話，以及加上洗錢金額龐大，曾逃亡國外，在國內外都有勢力，有境外銀行帳戶、辦公室，財力雄厚且交往複雜，另有證人尚未交互詰問完畢。

而高院認為，郭哲敏與共犯張旭昇先前都有逃亡事實，在國外也有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，原審裁定所命的替代處分是否足以擔保他們絕無逃亡可能，不無可疑。此外，郭、張之間和2人與其他同案被告間，是否沒有串證可能，新北地院未妥適說明，檢察官抗告有理，因此撤銷發回更裁。

新北地方法院今天下午重開羈押庭，郭哲敏提早抵達法院仍躲不過媒體包圍，與共犯張旭昇一前一後進入面色凝重。記者曾原信／攝影
新北地方法院今天下午重開羈押庭，郭哲敏提早抵達法院仍躲不過媒體包圍，與共犯張旭昇一前一後進入面色凝重。記者曾原信／攝影
新北地方法院今天下午重開羈押庭，郭哲敏提早抵達法院仍躲不過媒體包圍，與共犯張旭昇一前一後進入面色凝重。記者曾原信／攝影
新北地方法院今天下午重開羈押庭，郭哲敏提早抵達法院仍躲不過媒體包圍，與共犯張旭昇一前一後進入面色凝重。記者曾原信／攝影

成功 新北 郭哲敏

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