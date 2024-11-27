欠繳罰單588張、欠稅26萬多元 台南貨車司機罰怕了改設定自動扣款

台南44歲王姓貨車司機因超速、闖紅燈、違規停車等，經裁罰568張罰單計達18萬多元，另欠繳使用牌照稅及汽車燃料使用費等合計26萬7419元，經移送行政執行署台南分署強制執行，分期攤還終於繳清，他被罰怕了，直呼每期該繳的牌照稅、燃料費已經設定好自動扣款了。

據統計，王於2018年12月至2021年12月間駕駛車輛，因超速、闖紅燈、違規停車、未依規定繳交停車費、通行費等，經交通局裁罰568張罰單，合計18萬4800元。此外，他欠繳111-112年使用牌照稅及113年牌照稅罰鍰、110-112年汽車燃料使用費、公路法罰鍰等，合計移送金額26萬7419元。

台南分署表示，收案後執行人員發現他有存款可供執行，先後核發執行命令，分別扣得6565元、5萬4102元，分別交移送機關收取。執行人員通知他到場報告財產狀況，他承諾，自去年8月起分期攤還，終於本月下旬到場將剩餘金額3萬多元全數繳清。