快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

聽新聞
0:00 / 0:00

欠繳罰單588張、欠稅26萬多元 台南貨車司機罰怕了改設定自動扣款

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南44歲王姓貨車司機因超速、闖紅燈、違規停車等，經裁罰568張罰單計達18萬多元，另欠繳使用牌照稅及汽車燃料使用費等合計26萬7419元，經移送行政執行署台南分署強制執行，分期攤還終於繳清，他被罰怕了，直呼每期該繳的牌照稅、燃料費已經設定好自動扣款了。

據統計，王於2018年12月至2021年12月間駕駛車輛，因超速、闖紅燈、違規停車、未依規定繳交停車費、通行費等，經交通局裁罰568張罰單，合計18萬4800元。此外，他欠繳111-112年使用牌照稅及113年牌照稅罰鍰、110-112年汽車燃料使用費、公路法罰鍰等，合計移送金額26萬7419元。

台南分署表示，收案後執行人員發現他有存款可供執行，先後核發執行命令，分別扣得6565元、5萬4102元，分別交移送機關收取。執行人員通知他到場報告財產狀況，他承諾，自去年8月起分期攤還，終於本月下旬到場將剩餘金額3萬多元全數繳清。

王說，原本看到罰單不會特別在意，經此次執行後，會注意不要違規產生罰單，每期該繳的牌照稅、燃料費也已經設定好銀行自動扣款。

王姓貨車司機自去年8月起分期攤還，終於本月下旬全數繳清。他被罰怕了，直說每期該繳的牌照稅、燃料費已經設定好銀行自動扣款。圖／讀者提供
王姓貨車司機自去年8月起分期攤還，終於本月下旬全數繳清。他被罰怕了，直說每期該繳的牌照稅、燃料費已經設定好銀行自動扣款。圖／讀者提供

台南 罰單 行人

延伸閱讀

罰2倍稅牌照稅！車輛報廢後少做這動作 新竹男被罰1.4萬

影／台中男跑馬拉松擁「太擁擠」？闖紅燈橫越道路被撞飛

維修車闖紅燈險撞區間車 台鐵3改善措施：嚴懲不貸

酒店大亨欠稅千萬裝窮躲11年 過太爽無視禁奢令遭拘提

相關新聞

真理佛堂縱火釀7死 曾表明「想被判死刑」 最高法院判無期徒刑定讞

男子曾文彥4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，釀7死悲劇，一審遭處死刑，但台南高分院更二審認為，他曾主動向救援的員警坦承放...

高雄小情侶未婚懷孕 廁所接生後不送醫「打包」丟果園

高雄21歲謝姓男大生和19歲女友未婚產下一名女嬰，但兩人見女嬰氣息微弱死亡，竟把女兒用塑膠袋打包後，拿去林園區一處果園棄...

獨／再爆警紀案 台中兩線三警官酒駕 市警局：記大過調職

台中市警局再傳警紀案，其中，涉案層級最高的是三線二星警政監林明佐貪汙案，目前仍在台中地院審理，本報接獲爆料，台中市警局有...

1億交保變再押？ 郭哲敏步入新北地院重開羈押庭面色凝重

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，經檢方...

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯張旭昇再收押延押2月

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，經檢方...

士林地院「新人」書記官溢領加班費 士檢分案調查中

士林地方法院近日傳有1書記官浮報加班費，院方今證實內部稽查發現異狀，政風室主任果斷帶該書記官向地檢自首，士檢分案調查中；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。