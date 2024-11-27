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海巡下士洩密中國判刑 管碧玲曝還有案件籲自首

中央社／ 台北27日電

民進黨立委黃捷今天指出，海巡署一名女下士涉將機密洩漏中國，後續如何防堵。海洋委員會主委管碧玲說，開放內部檢舉、自首及防堵，「我的手中還有案」，已多次要求勇於自首。

立法院內政委員會今天進行海委會報告業務概況及備質詢。黃捷指出，近日海巡署一名女下士涉嫌索賄並洩漏海巡署機密資料給中國，被法院依貪污治罪條例判刑。

黃捷認為，面對中國越發積極吸收台灣各界共諜，海巡署也是重點之一，海委會後續要如何積極全面防堵，以提振海巡署士氣及國人信心，否則類似洩密案會一再出現。

管碧玲答詢表示，中國的滲透是無孔不入，且高價誘惑國內部隊人員，對國家來說是重大國安問題，她非常重視此問題，且對內三申五令提醒並提高檢舉措施，鼓勵內部檢舉及自首。

她說，若有相關人員從事洩漏國家機密行為，海巡署內部都有人力在防護，涉案者不知不覺中被監控著；同時政風單位也積極宣導及解說，並請被交保者現身說法，讓大家知道其慘痛經歷，只要洩漏軍事機密者，最高可判無期徒刑，希望能防微杜漸。

管碧玲坦言，即便祭出各項防堵措施，仍有少數害群之馬，「我的手中還有案」，嚴厲監控中，所以多次在主管會報中要求落實勇於自首，並要求同仁潔身自愛、嚴審重判。

針對經濟弱勢的高風險族群，管碧玲表示，已組律師團加強法治教育，並協助經濟弱勢者進行債務清理，針對各種問題，努力防止相關人員遭誘成共諜。

海巡署 管碧玲 自首

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