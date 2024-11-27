快訊

超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

聽新聞
0:00 / 0:00

未實際施工卻拍照應付 新竹縣政府爆下水道工程弊案

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹竹北市汙水下水道第二期實施計畫中，遭新竹地檢署檢察官調查發現，有2處標案有偷工減料，甚至未實際施工擋土設施的弊案，對用路人車造成極大威脅，涉及不法所得高達逾9818萬元，檢方對縣府工務處承辦人員林賢鍠及廠商在內共14人提起公訴。

檢方指出，林賢鍠從2005年起便受雇於新竹縣府工務處下水道科負責辦理汙水下水道系統工程採購案，參與2014年竹北市汙水下水道第二期實施計畫；該計畫被分為9個標案，但其中部分第三標及第四標標案卻出現施工廠商僅拍攝少量施作路段的施工照片並編製不實文件，騙取縣府誤認完工而撥款，超過7萬7千公尺長下水道段有問題。

檢方調查發現，中泱工程及邑菖公司2014年共同得標該案第三標及第四標的設計監造，2017年分別再由東鑫龍營造、振鑫營造得標以2億598萬元、3億3200萬元負責第三標及第四標的施工。

東鑫龍營造郭姓負責人在內等7人，明知第三標工程挖掘深度超過 1.5公尺，須設置5公尺或6公尺的鋼軌樁及鋼板作為擋土支撐，郭姓負責人卻為節省成本，指示不知情的下包廠商未實際施作擋土設施，僅在少數路段施作以應付拍照需求，涉及下水道長度達3萬5280公尺，致新竹縣政府誤認完工，而撥款逾4663萬元。

振鑫公司盧姓負責人在內等10人，明知第四標工程需設置擋土支撐，卻在施工期間僅完成181.3公尺，其餘4萬2628.72公尺都沒有按規定施工。盧姓負責人為節省公司成本，指示不知情的6家下包廠商未依規作業，僅拍攝少量施工照片，就經由邑菖公司審核通過，提交給新竹縣政府，導致新竹縣政府誤認振鑫公司已依約施工，撥款逾5154萬元。

林賢鍠明知振鑫與東鑫龍未依契約完工，卻未依法要求廠商限期改善，反而登載不實金額，讓廠商獲得不法利益，且檢方還查出，林賢鍠在工程案3年內，妻子的帳戶就多出191萬多元不明資金，還在家中搜出大筆現金，總計有561萬多元不明來源財產。

檢方在起訴書中斥責林賢鍠，未依規定進行工程施工監督、審核、估驗計價、驗收結算，違背政府採購法及公共工程施工品質管理作業要點相關規定，圖利振鑫公司及東鑫龍公司，致公庫受損甚鉅，嚴重敗壞公務體系之純正性，且廠商施工未施作擋土設施，影響施工安全，對用路人車有極大危險威脅。

除了查扣近1億元犯罪所得，檢方認林賢鍠犯圖利、公務員登載不實文書、財產來源不明罪嫌，盧姓廠商負責人在內其餘多人，分別涉犯登載不實業務文書、監造人員圖利違法審查、詐欺取財等罪嫌，檢察官共對14人提起公訴，此前在押的林賢鍠及盧姓負責人續押。

新竹地檢署。本報資料照片
新竹地檢署。本報資料照片

新竹 竹北

延伸閱讀

陳啓昱到案羈押禁見 南檢追查藏匿掩護等不法

原民台標案爭議多 高金盼提高自製節目

陳啓昱自行投案 謝龍介：一切都喬好了

太想看球賽？大巨蛋驚見老鼠在座位區亂竄 杰倫粉驚：快跟著牠回下水道

相關新聞

高雄小情侶未婚懷孕 廁所接生後不送醫「打包」丟果園

高雄21歲謝姓男大生和19歲女友未婚產下一名女嬰，但兩人見女嬰氣息微弱死亡，竟把女兒用塑膠袋打包後，拿去林園區一處果園棄...

東海畢業生告白男同學失敗 13刀殺人...二審今判無期

男子黃紹綸在前年間因告白同校施姓男同學被拒，同年10月間躲在施租屋處，持刀砍殺施13刀致死，此案為全台國民法官首案，一審...

竹縣爆下水道工程弊案 縣府：配合調查 要求廠商賠償

新竹縣竹北市汙水下水道第二期實施計畫中，遭新竹地檢署檢察官調查發現，有2處標案有偷工減料，甚至未實際施工擋土設施的弊案，...

未實際施工卻拍照應付 新竹縣政府爆下水道工程弊案

新竹縣竹北市汙水下水道第二期實施計畫中，遭新竹地檢署檢察官調查發現，有2處標案有偷工減料，甚至未實際施工擋土設施的弊案，...

周玉蔻誹謗判刑 張淑娟盼終止媒體霸凌

「希望周玉蔻在牢裡好好反省，不要再用媒體霸凌無辜民眾了！」前中國小姐張淑娟27日與藍委王鴻薇召開記者會，針對2022年周誹謗她「滾床單」遭判刑1年半的事件，表達社會對她支持的感謝。

王浩宇稱貼文按讚破千就檢舉簽賭 網友矛頭指向館長

網紅「館長」陳之漢日前直播自曝曾做俗稱「球版」的非法運動博弈，引發各界議論。民進黨桃園市前議員王浩宇昨在臉書發文，稱按讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。