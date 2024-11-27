高雄小情侶未婚懷孕 廁所接生後不送醫「打包」丟果園

高雄21歲謝姓男大生和19歲女友未婚產下一名女嬰，但兩人見女嬰氣息微弱死亡，竟把女兒用塑膠袋打包後，拿去林園區一處果園棄置，法官依過失致死和遺棄屍體罪，今各判兩人徒刑9月和10月，另宣告緩刑2年。

今年3月13日上午9時13分許，林園區一名果農巡視果園時，在林園區清水岩路山邊發現一包塑膠袋滲出紅色血水，警方獲報後打開袋子，驚見剛分娩的女嬰，身上還留有臍帶，但已明顯死亡。

警方調閱周邊監視器清查300輛汽機車，鎖定21歲謝姓男子和19歲同居的許姓女友，兩人到案後，坦承未婚生下女嬰，因懷疑生下的女嬰已死亡，才由謝男騎機車載往林園老家棄屍

檢警偵辦時，謝男還在就讀大學，許女則為大專建教生，兩人在苓雅區租屋同居；去年9月，許女發現自己懷孕，她擔心被家人駡，一直不敢說，也沒去產檢。

今年3月，許女出現產兆，她在租屋處廁所生產時，因女嬰頭部經過產道時被擠壓，導致頭部右頂骨線形骨折，更因產傷加重而致腦腫，出現心跳、呼吸變弱情況。

許、謝兩人見女嬰氣息微弱，也沒將女嬰送醫，導致女兒剛出生沒多久就死亡，兩人見女兒死掉，直接拿毛巾包裹，裝進塑膠袋裡，再一起騎車到林園區某果遠丟棄。

高雄地方法院審理時，法官依據法醫報告，認為女嬰當時是足月活產，但生產時骨折導致頭部產傷加重，因未及時就醫，導致續發中樞衰竭致死，女嬰死亡與謝男、許女兩人不作為存因果關係。