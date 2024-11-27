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周玉蔻誹謗判刑 張淑娟盼終止媒體霸凌
「希望周玉蔻在牢裡好好反省，不要再用媒體霸凌無辜民眾了！」前中國小姐張淑娟27日與藍委王鴻薇召開記者會，針對2022年周誹謗她「滾床單」遭判刑1年半的事件，表達社會對她支持的感謝。她兩度鞠躬，並一度哽咽說不出話。王鴻薇則說，希望這件事能遏止媒體霸凌的亂象。
霸凌不分藍綠
媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年選舉期間，誣指前中國小姐張淑娟涉及前行政院副院長蔣孝嚴「滾床單」的緋聞，因此遭到起訴。北院認為2人犯後態度不佳，26日依《個資法》的《非公務機關非法利用個人資料罪》，各判1年6個月徒刑。蔡玉真已表示會上訴。
國民黨立委王鴻薇27日與張淑娟一同召開記者會，張淑娟首先先向社會各界鞠躬致謝，感謝許多人不分藍綠的幫助她。她一度哽咽表示，還好父母已經離世，否則雙親應該很難承受這樣的驚嚇，近來勞動部的霸凌事件也凸顯相關霸凌仍很嚴重，希望不要再發生這類憾事。
感謝遲來的正義
「往事當年已經被媒體報過很多次，竟還能為了選舉編造假新聞！」張淑娟歎說，當初她已經有透過澄清的方式提出說明，但周玉蔻與民視仍死不悔改，讓她只好被迫提出告訴，也相當感謝當時還是台北市議員的王鴻薇，即使並不認識她，但還是義無反顧的協助，還有感謝承審的法官與辦案的檢察官。
張淑娟不滿指出，案件因為周玉蔻與蔡玉真持續提出「事證」而拖延，但提出的包括座艙長等事證，完全找不到人，沒有事證與物證卻持續玩弄司法，最後還眼見要被判刑，周還曾透過律師寄信要請她喝下午茶與開節目。她只希望周玉蔻與蔡玉真在牢裡好好反省，媒體霸凌的事件不要再發生。
王鴻薇也說，此案事證明確，為何還要拖2年多值得商榷，但也希望以此為鑑，媒體不要為了收視率、標案或政治考量進行偏頗報導與霸凌。
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