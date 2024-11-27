王浩宇稱貼文按讚破千就檢舉簽賭 網友矛頭指向館長

網紅「館長」陳之漢日前直播自曝曾做俗稱「球版」的非法運動博弈，引發各界議論。民進黨桃園市前議員王浩宇昨在臉書發文，稱按讚破千就要去檢舉「大壯涉入職棒簽賭」，結果短短12小時累積超過1.8萬個讚，不少網友敲碗快檢舉，市議員黃瓊慧也留言批館長「大言不慚」。

王浩宇昨發文稱「這篇如果超過1000讚，就去檢舉大壯涉入職棒簽賭」；由於陳之漢健身體型壯碩，過去與其他人爭執時，曾被稱為「大壯」，加上近日自曝因做「球版」關注棒球，不少網友直覺認為王的大壯就是指陳。