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王浩宇稱貼文按讚破千就檢舉簽賭 網友矛頭指向館長

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

網紅「館長」陳之漢日前直播自曝曾做俗稱「球版」的非法運動博弈，引發各界議論。民進黨桃園市前議員王浩宇昨在臉書發文，稱按讚破千就要去檢舉「大壯涉入職棒簽賭」，結果短短12小時累積超過1.8萬個讚，不少網友敲碗快檢舉，市議員黃瓊慧也留言批館長「大言不慚」。

王浩宇昨發文稱「這篇如果超過1000讚，就去檢舉大壯涉入職棒簽賭」；由於陳之漢健身體型壯碩，過去與其他人爭執時，曾被稱為「大壯」，加上近日自曝因做「球版」關注棒球，不少網友直覺認為王的大壯就是指陳。

王浩宇貼文不到一個晚上就破千，但王只留言回應「大家很壞，等等破萬」，後來12個小時累計1.8萬人按讚、300多人分享，不少網友留言要他「說到做到」快檢舉，民進黨桃園市議員黃瓊慧也留言說「一定要！館長做過職棒簽賭還大言不慚」。

民進黨桃園市前議員王浩宇臉書貼文稱按讚破遷就要檢舉大壯涉職棒簽賭，眾多網友認為他是指「館長」陳之漢，要他快去檢舉。本報資料照片
民進黨桃園市前議員王浩宇臉書貼文稱按讚破遷就要檢舉大壯涉職棒簽賭，眾多網友認為他是指「館長」陳之漢，要他快去檢舉。本報資料照片

王浩宇 館長

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