王浩宇稱貼文按讚破千就檢舉簽賭 網友矛頭指向館長
網紅「館長」陳之漢日前直播自曝曾做俗稱「球版」的非法運動博弈，引發各界議論。民進黨桃園市前議員王浩宇昨在臉書發文，稱按讚破千就要去檢舉「大壯涉入職棒簽賭」，結果短短12小時累積超過1.8萬個讚，不少網友敲碗快檢舉，市議員黃瓊慧也留言批館長「大言不慚」。
王浩宇昨發文稱「這篇如果超過1000讚，就去檢舉大壯涉入職棒簽賭」；由於陳之漢健身體型壯碩，過去與其他人爭執時，曾被稱為「大壯」，加上近日自曝因做「球版」關注棒球，不少網友直覺認為王的大壯就是指陳。
王浩宇貼文不到一個晚上就破千，但王只留言回應「大家很壞，等等破萬」，後來12個小時累計1.8萬人按讚、300多人分享，不少網友留言要他「說到做到」快檢舉，民進黨桃園市議員黃瓊慧也留言說「一定要！館長做過職棒簽賭還大言不慚」。
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