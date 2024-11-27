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「我，阿榮啦！」猜猜我是誰老哏 差點騙走翁1200萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

「老兄，我阿榮啊！」彰化縣71歲商的陳姓老翁日前收到一則LINE訊息，自稱是他多年未連絡的好友，急需1200萬元解燃眉之急，他信以為真，匆匆帶著存摺與印章到銀行準備匯款，幸好行員發現有異，通報員警，才拆穿這「猜猜我是誰」老套騙局，保住他的老本。

警方指出，當時銀行行員在協助陳姓老翁辦理匯款時，發現對方帳戶陌生，且款項高達1200萬元，細心的行員發覺不對勁，隨即通報彰化分局八卦山派出所員警到場協助。

八卦山派出所所長許忠誠與警員張祐誠立即趕到現場，發現陳姓老翁神色焦急，不停地在手機上查看訊息。經過詢問得知，他在LINE上收到一則「好友」訊息，對方聲稱多年未見，現在急需用錢，懇求他幫忙，並保證事後一定歸還。

員警查看陳姓老翁的對話記錄，發現對方的語氣和行事風格與一般詐團如出一轍，即請行員協助聯繫對方帳戶的持有人。經查證後，對方帳戶持有人完全不知情，這更證實這是一場精心設計的騙局。

「爺爺，這絕對是詐騙！」警方耐心向陳姓老翁解釋「猜猜我是誰」的詐騙手法，並提醒他不要輕信對方言詞。起初，老翁還對老友的「真實性」存有懷疑，但當警方剖析種種疑點後，他才如夢初醒，打消匯款，保住他辛苦的血汗錢。

警方表示，民眾遇到類似的借款要求，應先主動聯繫對方本人確認，不要輕易相信來路不明的訊息，若有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢。

彰化警分局八卦山派出所所長許忠誠勸說老翁不要受騙，保住他1200萬元老本。圖／警方提供
彰化警分局八卦山派出所所長許忠誠勸說老翁不要受騙，保住他1200萬元老本。圖／警方提供

詐騙

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