董念台傳簡訊給立委揚言「黑鷹滅青鳥」 北檢起訴恐嚇公眾罪

自稱「黑道狀元」的董念台今年7月立法院休會第一天，涉傳訊息恫嚇立委揚言要「黑鷹滅青鳥」，訊息指出「賴台獨分子以青鳥為榮，激起我打抱不平之心」，董更在媒體採訪時說，「暴力伺候就是直接打巴掌」。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴他。

這封「黑鷹滅青鳥」簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」，內容為「不知道哪個傻蛋創造了青鳥集團，以替台獨分子賴清德圍攻政治之事，那群小屁孩居然敢包圍立法院，以彰顯為鞏固民進黨的另類政治勢力！由於賴台獨分子以青鳥為榮，激起我打抱不平之心，並將成立黑鷹部隊，以消滅青鳥為己任！黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，也是與青鳥一樣的參與各種街頭抗爭，總之只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍。」

檢方調查，董念台在今年7月17日上午8時許，涉發送發訊息給多名立法委員，恫嚇全體國會議員，董念台又在當天中午接受電子媒體採訪時，涉發表「如果這些青鳥都規勸不聽的話，就只好暴力伺候，這個暴力伺候就是直接打巴掌」、「我是受刑人服務中心的老大，全國受刑人都把我當神看」，以此恐嚇以集會遊行方式表達政治性言論的參與者、路過民眾，致生危害於公安。