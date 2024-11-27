建材公司擁上億存款不繳19萬健保費 屏東執行分署出手

屏東縣屏北地區某建材公司，滯欠今年2024年3、4月健保費19萬餘元，中央健康保險署高屏業務組日前將案件移送至行政執行署屏東分署執行，分署發現該公司的存款高達上億，直接對銀行核發扣押命令凍結相當於欠費金額存款，最後銀行代為聯繫繳清欠款。

屏東分署指出，分署受理後先寄發公文通知義務人繳納，但業者並未清償，執行員調查後發現公司的存款高達上億元，遂直接對銀行核發扣押命令凍結義務人相當於欠費金額的存款。

屏東分署指出，分署月初發出執行命令後，建材公司並無任何人與執行人員聯絡，過了13天，終於有人致電分署，原來是銀行承辦人想詢問義務人欠費情形，並請分署傳真繳費單給銀行。銀行端表示馬上處理，沒過幾分鐘，行員便回傳繳款證明予分署，分署亦迅速撤銷扣押命令。

屏東分署指出，全案從收案到繳清，義務人始終神隱，幸好有銀行代為聯繫，不然執行人員就要發出下一張執行命令直接收取19萬餘元存款以充抵欠費。

屏東分署呼籲，公司行號如有接到健保繳費單或分署的傳繳通知，一定要趕快處理，如果擔心相關通知為詐騙時，可撥打分署電話08-7366626 求證， 分署會有專人解答釋疑，否則忘記繳納或者不想繳以致存款被執行時，除了要多負擔手續費，還可能會影響票信、貨款或薪水發放等資金運用。