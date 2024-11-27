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東海畢業生告白男同學失敗 13刀殺人...二審今判無期

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

男子黃紹綸在前年間因告白同校施姓男同學被拒，同年10月間躲在施租屋處，持刀砍殺施13刀致死，此案為全台國民法官首案，一審認定黃雖然自首，但是因情勢所迫，不是真誠悔悟，判無期徒刑、褫奪公權終身，二審今審結宣判，仍判無期徒刑、褫奪公權終身。

檢警調查，涉案黃姓男子（22歲）是東海大學法律系畢業，因打籃球而結識、愛慕同校、介紹他進直銷公司的施姓男子，黃向施表白遭拒，前年10月20日躲在施租屋處，涉嫌持刀刺死對方。

台中地檢署去年1月4日依殺人、侵入住宅罪嫌起訴黃，同年1月5日送審繫屬台中地院，成為國民法官新制上路後全台第一起案件。

台中地院國民法官審認，黃男是預謀犯案，雖然自首但是因情勢所迫，非真誠悔悟不予減刑，造成施家屬天人永隔，考量降低社會風險判他無期徒刑，可上訴。

一審審理時，施父淚灑法庭，證稱當日接到警方電話「你的小孩被殺，失去生命跡象」時，難以置信，回兒子租屋處找健保卡時，一開門滿屋都是血，四處噴濺、血腳印遍布，這情景他永遠忘不了，不敢想像兒子是在多麼不甘的情況下失去生命，「凶手要用一輩子來贖罪」。

台中市黃姓男子（中）在前年間告白同學被拒，涉嫌持刀殺人，案發後遭逮。圖／報系資料照
台中市黃姓男子（中）在前年間告白同學被拒，涉嫌持刀殺人，案發後遭逮。圖／報系資料照

國民法官 自首

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