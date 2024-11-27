東海畢業生告白男同學失敗 13刀殺人...二審今判無期

男子黃紹綸在前年間因告白同校施姓男同學被拒，同年10月間躲在施租屋處，持刀砍殺施13刀致死，此案為全台國民法官首案，一審認定黃雖然自首，但是因情勢所迫，不是真誠悔悟，判無期徒刑、褫奪公權終身，二審今審結宣判，仍判無期徒刑、褫奪公權終身。

檢警調查，涉案黃姓男子（22歲）是東海大學法律系畢業，因打籃球而結識、愛慕同校、介紹他進直銷公司的施姓男子，黃向施表白遭拒，前年10月20日躲在施租屋處，涉嫌持刀刺死對方。

台中地檢署去年1月4日依殺人、侵入住宅罪嫌起訴黃，同年1月5日送審繫屬台中地院，成為國民法官新制上路後全台第一起案件。

台中地院國民法官審認，黃男是預謀犯案，雖然自首但是因情勢所迫，非真誠悔悟不予減刑，造成施家屬天人永隔，考量降低社會風險判他無期徒刑，可上訴。