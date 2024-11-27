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京華城案進入尾聲 今提訊彭振聲調查其財產來源不明

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今提訊台北市前副市長彭振聲出庭，調查其涉貪汙治罪條例公務員財產來源不明等罪嫌，彭振聲稍早戴著手銬、穿著外套快步下囚車進入候審室。

檢方調查京華城案，彭振聲認都委會的會議主席、專案管理人，涉貪汙對於主管監督事務圖利、公務員財產來源不明等罪，且有疑似滅證情事，且供詞語柯文哲等共犯供述不一致，加上柯私人帳房「橘子」許芷瑜未到案，有勾串共犯或證人之虞，日前遭延押。

彭振聲辯稱，他是依都委會通過的決議去做，「都是依法行政」。檢方認為彭對於京華城案犯罪事實知情且詳盡，日前也多次傳喚時任都發局總工程司、執秘的邵琇珮到案，釐清市府官員涉圖利京華城容積獎勵率20%不法利益。

檢方追查京華城案容積率560%一路暴增到840%，懷疑其中涉官商勾結護航京華城，且威京集團透過應曉薇陳情拜訪彭振聲，並與柯文哲多次便當會議，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。

檢廉懷疑，在便當會後，沈慶京得知取得預期的560％容積率後，威京集團旗下企業妻名董監事捐款共210萬政治獻金，且透過朱亞虎曾傳訊息李文宗；而容積率擴增到840%容積樓地板面積後，沈慶京涉貪汙行賄柯文哲1500萬元。

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今提訊台北市前副市長彭振聲出庭，調查其涉公務員財產來源不明等罪嫌。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今提訊台北市前副市長彭振聲出庭，調查其涉公務員財產來源不明等罪嫌。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今提訊台北市前副市長彭振聲出庭，調查其涉公務員財產來源不明等罪嫌。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今提訊台北市前副市長彭振聲出庭，調查其涉公務員財產來源不明等罪嫌。記者曾原信／攝影

京華城案 容積率 彭振聲

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