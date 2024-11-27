不孝子！父轉贈土地予2兒…患病求扶養竟遭封鎖 心寒提告

父母對子女無私奉獻，未必能獲得孝心回報！台灣1名父親於2017年前將名下土地贈給2名兒子，詎料去年後發現自己罹患肝臟血管瘤等疾病，不但無法工作，而且經濟狀況窘迫，於是向2名兒子求助，但他們不但拒接電話，還將父親直接封鎖，甚至沒有理會他發出的律師函。病父心寒提告要討回土地，以作為日後醫療和生活費用，法官經審理後，判處2名兒子應將土地所有歸還給父親。

判決書指出，廖姓男子性格嚴肅，加上償還貸款需要努力工作，甚少主動關心孩子，但仍有撫養他們長大成人。至2017年10月，廖男將名下1塊位於雲林縣的土地分成2份，分別贈與2名兒子。

父親患病求扶養 兒子封鎖懶理

豈料到了去年4月，廖男發現自己罹患肝臟血管瘤等疾病，失去工作能力，生活愈見窘困，亟需兒子扶養，但當聯絡兒子時，他們不但拒接電話，而且封鎖廖男手機號碼和通訊媒體帳號。廖男唯有請求律師發函，要求他們給予扶養費，但他們仍然置之不理，對父親不聞不問，廖男大感心寒，同年提告討回土地，作為未來醫療和生活費用。

案件在雲林地院提堂，其中1名兒子稱自己仍有貸款，生活「也不好過」，沒有能力扶養父親；另1名兒子則失業，同樣負債，他們反而想根據法例，請求減輕扶養義務。

法官認為，2名兒子聲稱經濟狀況不佳，但有錢聘請律師，而且原告一直盡了父親責任，難減兒子扶養義務，加上原告疫情後沒有工作，而且罹患肝臟血管瘤等疾病，目前名下財產僅有1輛1997年購買的老車，經折舊計算後沒有價值，經濟狀況窘困，如果沒有醫藥費，等同放棄治療。法官最終依照法例規定，裁定2名兒子需要歸還土地，資助廖男未來生活及醫療費用，案件可以上訴。

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文章授權轉載自《香港01》