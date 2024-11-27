快訊

以色列、真主黨今開始停火！拜登：該哈瑪斯選擇結束戰爭了

因郭哲敏潛逃遭彈劾 檢察官王涂芝諷「有心人士」：多行不義必自斃

聽新聞
0:00 / 0:00

因郭哲敏潛逃遭彈劾 檢察官王涂芝：多行不義必自斃

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

88會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院日前裁定他的保金自5000萬提高為1億元，但郭哲敏財力雄厚，73分鐘便籌足保金由名模女友錢帥君辦保離去，新北地檢署不服再度抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回新北院。同樣捲入88會館案遭懲戒法院調查的新北檢察官王涂芝，前天赴懲戒法院開庭後，認為有影舞者透過媒體帶風向，昨在臉書發文表示「多行不義必自斃」。

郭哲敏因涉及龐大地下匯兌遭新北檢偵辦，當時承辦檢察官即為王涂芝。2022年王涂芝函請移民署於郭哲敏等4名被告入出國時，暫時留置並通知刑事局執行拘提，但郭哲敏於同年10月23日自紐約入境、10月26日出境新加坡，移民署告知刑事局執行拘提，刑事局回報王涂芝，王涂芝擔心打草驚蛇，指示暫不拘捕並放行，後來遭檢院彈劾移送懲戒法院。

懲戒法院前天開庭傳喚王涂芝，王涂芝解釋，當時因案件尚未蒐證完畢，基於辦案考量及偵查中案件狀態浮動，才會開拘票但暫不執行，避免打草驚蛇。庭訊後，有媒體以「縱放88會館郭哲敏」報導開庭過程，王涂芝認為是有心人士刻意操弄，昨天深夜於臉書發文。

王涂芝指出，「故意叫女記者來旁聽公開審理， 聽我說了什麼事後，再請該女記者發了一篇新聞，也故意丟上PTT帶風向，這招看到膩了，你就只有這個女記者朋友可當槍使嗎？還有什麼年代了，還在用PTT帶輿論，錢多也不用這樣浪費吧，拿去多做善事積陰德」。

文章顯示，「本來一開始覺得生氣，但後來想想怎麼有人心機耍得如此蠢，可悲又可憐，害人的拙劣心機，韓劇劇本應該都寫得比你好喔 」。文末並指出，「多行不義必自斃，我等著看你的報應」。

另外在郭哲敏交保部份，高院認為，郭哲敏與共犯張旭昇先前都有逃亡事實，在國外也有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，原審裁定所命的替代處分是否足以擔保他們絕無逃亡可能，不無可疑。郭哲敏、張旭昇與其他同案被告間，是否沒有串證可能，新地院沒有妥適說明，檢察官抗告有理，撤銷發回更裁。

新北地檢署檢察官王涂芝。圖／讀者提供
新北地檢署檢察官王涂芝。圖／讀者提供
88會館負責人郭哲敏（中）重金1億元交保仍被高院發回更裁。圖／報系資料照
88會館負責人郭哲敏（中）重金1億元交保仍被高院發回更裁。圖／報系資料照

新北 移民署 郭哲敏

延伸閱讀

88會館郭哲敏1億元交保夢又碎 高院撤銷：有逃亡、串證可能

檢方抗告成功！郭哲敏財力雄厚1億交保 高院撤銷：可能再次逃亡

八八會館郭哲敏1億元交保 新北檢再提抗告

找2外國壯漢當保鏢？傳遭黑道追緝 郭哲敏交保步出法院回應了

相關新聞

桃機三航廈工安事故 工程公司罰5萬、負責人等均獲緩刑

承攬桃園國際機場第三航站主體航廈水泥混凝土澆置工程的苡菖工程公司陳姓包商，去年12月間完成施作收車，收桿擊中祝姓工人不治...

因郭哲敏潛逃遭彈劾 檢察官王涂芝：多行不義必自斃

88會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院日前裁定他的保金自5000萬提高為1億元，但郭哲...

詐領疫調費 2警貪汙起訴

台北市警萬華分局行政組前吳姓組長新冠肺炎疫情期間疫調足跡（確診病例接觸史），涉與簡姓警務員謀議詐領李姓巡佐個人工作費三萬...

遙控引爆仿冒包 背包狂人判4年半

「背包狂人」創辦人劉尚燁去年十月自製點火器連接汽油瓶，將點火裝置放在台北內湖翔穩軍品店內背包，遠端遙控引爆；一審依放火燒...

1億交保夢碎…88會館郭哲敏 遭高院發回更裁

八八會館負責人郭哲敏涉經營ＡＥ博弈網站及地下匯兌洗錢二一七億元遭訴，新北地方法院十八日裁定他的保金自五千萬提高為一億元，...

遭控霸凌 台南刑警大隊長恐調職

台南市警察局刑警大隊長張文源日前遭爆疑涉職場霸凌，市警局前晚緊急開會後決議霸凌不成立，但審酌領導統御及內部管理等問題，決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。