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烏龍爆料 周玉蔻、蔡玉真判1年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

媒體人周玉蔻（左圖）、蔡玉真（右圖）烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院昨重判周一年六月徒刑。本報資料照片
媒體人周玉蔻（左圖）、蔡玉真（右圖）烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件，台北地方法院昨重判周一年六月徒刑。本報資料照片
媒體人周玉蔻蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，被依誹謗、個資法起訴，台北地方法院昨判兩人各有期徒刑一年六月，可上訴。張淑娟另向民視及周、蔡請求侵權損害賠償二千萬元，移由民事庭審理。

全案在司法實務上算是「極重」的處罰。法官認為，周玉蔻、蔡玉真犯後態度不佳，周指張淑娟攀附權貴、蔡指張淑娟擔任空服員時工作態度不佳、利用特權，構成加重誹謗及違反個資法，從重依個資法論罪。

判決指出，周玉蔻、蔡玉真於二○二二年九月廿六日，在民視「辣新聞一五二」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，毀損張淑娟名譽，有散布於眾意圖。

合議庭認為，周、蔡兩人未向張淑娟查證就假借部分具體存在事件，如張淑娟是中國小姐、華航空姐等刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲，形成「假消息之張冠李戴」，使全台灣甚至世界各地的人得以閱覽，使張女資料與緋聞、攀附權貴、工作態度不佳、利用特權「永遠連結」，對張淑娟名譽及個人資料造成難以彌補毀損。

周玉蔻在開庭時曾向張淑娟鞠躬道歉，表示因查證不周誠摯道歉；蔡玉真也說初衷是想讓社會知道蔣家財富、誠信有問題，願認罪道歉。不過，周玉蔻再三強調「消息來源」是二○二一年四月十八日中午的一場餐會，地點在台北市伊通街「玖尹」新派中式餐酒館，聲請傳喚餐廳公關經理戴芝蕙作證，但戴芝蕙的證詞無助於周玉蔻脫罪。

周玉蔻 張淑娟 蔡玉真

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