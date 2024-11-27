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詐領疫調費 2警貪汙起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟廖炳棋／台北報導

台北市警察局萬華分局。圖／聯合報系資料照
台北市警察局萬華分局。圖／聯合報系資料照
台北市警萬華分局行政組前吳姓組長新冠肺炎疫情期間疫調足跡（確診病例接觸史），涉與簡姓警務員謀議詐領李姓巡佐個人工作費三萬四九○○元，挪作「行政組餐費」；台北地檢署昨依貪汙偽造文書罪嫌起訴二人。台北市警察局昨表示將予以停職。

五十一歲吳姓組長、四十歲簡姓警務員二○二一年六月至二○二三年八月間服務於萬華分局行政組，明知警政署訂新冠疫調個人工作費支領對象，必須是實際從事疫調工作人員，每案每人最高核發個人工作費一千元，每案核發金額五千元為限。

起訴指出，二○二一年六月至同年十一月實際辦理疫調的是李姓巡佐，共調查四十名新冠確診者足跡接觸史，李姓巡佐同年十二月間上簽呈請領個人工作費三萬四九○○元，吳男核章後送警政署，警政署因部分單位請領費用未達可申報請領上限而統案退回。

李姓巡佐調往警備隊後，吳涉與簡姓警務員謀議，由簡出名詐領這筆個人工作費，二○二二年二月廿二日指示不知情陳員製作簽呈，將申請人處用修正帶手工改為簡姓警務員，因塗改痕跡遭退回；二天後陳員用電腦繕打簡姓警務員姓名，經簡姓警務員蓋印後，送閱第三版簽呈，四個月後出納單位匯款至帳戶。

吳姓前組長辯稱「搞錯」個人工作費對應的疫調期間，簡員二○二一年五月確實協助疫調，才會以他名義申請，且款項全數給行政組總務，用來支付行政組餐費。

檢方認為二人未經李姓巡佐同意，自行決議處分款項，辯詞只攸關犯後態度，與構成要件無涉，認定涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐欺取財、偽造文書等罪，從重依貪汙罪嫌起訴；兩人犯罪所得低於五萬元，情節尚屬輕微，請求減輕其刑。

偽造文書 貪汙

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