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遭控霸凌 台南刑警大隊長恐調職

聯合報／ 記者謝進盛李奕昕／連線報導

台南市政府警察局刑警大隊長張文源對於可能調職以「無言」回應，未進一步多談。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊長張文源對於可能調職以「無言」回應，未進一步多談。記者謝進盛／攝影
台南市警察局刑警大隊長張文源日前遭爆疑涉職場霸凌，市警局前晚緊急開會後決議霸凌不成立，但審酌領導統御及內部管理等問題，決定報請警政署調整張文源職務。張文源昨天回「無言」二字，未多做回應。

台南區漁會理事長林士傑今年七月遭槍殺，震驚政壇；案件迄今未破，槍手在逃，台南市刑大是主責偵辦單位，大隊長陣前換將，在警界引發討論。

據了解，警政署收到陳報資料後，將併入明年元月十六日人事案通盤檢討；若屆時一併調整，張將留任一個半月，恐不易領導統御；若近期調整，由市警局派人代理，一個半月沒有主官，處境尷尬。

張文源是在勞動部勞發署北分署前署長謝宜容霸凌事件風波延燒之際，本月廿三日被爆疑似霸凌；臉書粉絲專頁「警界改革真相聯盟」有人以「警界的心聲」為題發文，抱怨台南市刑大士氣低落，「做事的被逼死、沒做事的閒死」，做越多責罵越多，反彈聲四起。爆料中有諸多疑似霸凌的指控。

台南市警局前天火速邀學者專家召開機關安全及衛生防護小組會議，最後決議職場霸凌不成立，但審酌領導統御及內部管理，已影響內部團結和諧與勤業務推展，將核予行政懲處並陳報警政署調整職務。

張文源廿三日就否認指控，強調檢討績效是必要之事，感嘆當下刑警文化不同。昨天一如往常外出開會，對於職場霸凌案不成立，卻面臨行政懲處及調整職務，一開始苦笑，最後回應一句「無言」。台南市刑大辦公室昨明顯感受氣氛不佳，有人說該做的事還是要做，「誰來都一樣」。

刑事官警說，張文源出身專責經濟犯罪的刑事局偵七大隊，具會計專長，熟悉查緝詐欺、公司法案件，不少人認為他工作態度認真，是否霸凌部屬須經調查審議，但他的領導風格、管理方式及辦案思維，確實長期存在爭議。

台南 張文源 職場霸凌

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