遙控引爆仿冒包 背包狂人判4年半

「背包狂人」創辦人劉尚燁犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，遭判4年6月徒刑定讞。本報記者／翻攝 「背包狂人」創辦人劉尚燁去年十月自製點火器連接汽油瓶，將點火裝置放在台北內湖翔穩軍品店內背包，遠端遙控引爆；一審依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪，判刑三年十月，台灣高等法院撤銷原刑度，加重改判為四年六月，最高法院駁回上訴定讞。

卅三歲劉尚燁羈押前經營戶外用品店，因犯過傷害罪，桃園地方法院今年七月廿三日才判他三月徒刑。

劉為海軍陸戰隊爆破中隊中士退役，服役期間習得爆破技能，他在臉書指控店家販賣的板凳包涉仿冒抄襲。

去年十月七日劉備妥盛裝混有汽油和遙控點火器點火裝置，到翔穩軍品趁客人少時假裝選購商品，在店員不注意時把點火裝置放入商店販售背包後離去，當晚八時許店員下班後，劉開車至店外遠距遙控引燃火勢，大量商品燒毀。

警方案發後三天拘捕劉，起出電子遙控器，同時查獲大麻毒品三包及一組大麻煙油。士林地方法院認為劉稱犯罪動機是「想破壞仿冒商品」，無從正當化放火犯行為，依法判刑。

檢方和劉皆上訴，檢察官指劉未賠償被害人，無悔意，量刑過輕；劉則搬出三名小孩，稱一審沒考量小孩「最佳利益」，且他有爭取和解，希望輕判、緩刑。

高院認為若非消防人員及時滅火、疏散人群，可能造成人員死亡，且若有消費者買走背包，傷亡恐難估計，劉雖和被害人同意以一二○○萬元和解，但如何給付沒共識，放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪改判四年六月徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴確定。