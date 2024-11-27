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1億交保夢碎…88會館郭哲敏 遭高院發回更裁
八八會館負責人郭哲敏涉經營ＡＥ博弈網站及地下匯兌洗錢二一七億元遭訴，新北地方法院十八日裁定他的保金自五千萬提高為一億元，郭七十三分鐘便籌足保金辦保離去，新北地檢署再度提抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回新北院。
高院認為，郭哲敏與共犯張旭昇先前都有逃亡事實，在國外也有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，原審裁定所命的替代處分是否足以擔保他們絕無逃亡可能，不無可疑。
此外，郭哲敏、張旭昇之間，以及二人與其他同案被告間，是否沒有串證可能，新地院沒有妥適說明，檢察官抗告有理，因此撤銷、發回更裁。
據了解，檢方抗告理由，與上次郭哲敏重開羈押庭時大同小異，主要為電子腳鐐示警近千次，常常未親自接監控手機電話，以及加上洗錢金額龐大，曾逃亡國外，在國內外都有勢力，有境外銀行帳戶、辦公室，財力雄厚且交往複雜，另有證人尚未交互詰問完畢。
郭哲敏在今年四月廿六日便曾首度以五千萬元交保，當時檢方以有串證、逃亡之虞為由抗告，五月七日新北地方法院重裁收押禁見。
本月八日新北地院再度裁定郭以五千萬元交保，檢方抗告成功，法院十八日重開羈押庭，裁定加碼保金至一億元，但郭兩次都由親友事前準備好裝滿現金的大型行李箱，迅速拿出保金辦保離去。
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