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88會館郭哲敏1億元交保夢又碎 高院撤銷：有逃亡、串證可能

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

88會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地院18日裁定他保金自5千萬提高為1億元，郭73分鐘便籌足保金辦保離去，新北地檢署再度提抗告，台灣高等法院今天傍晚撤銷原裁定，發回新北院。

高院認為，郭哲敏與共犯張旭昇先前都有逃亡事實，在國外也有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，原審裁定所命的替代處分是否足以擔保他們絕無逃亡可能，可疑，

此外，郭、張之間，以及2人與其他同案被告間，是否沒有串證可能，新地院沒有妥適說明，檢察官抗告有理，因此撤銷、發回更裁。

郭哲敏在今年4月26日便曾以5千萬元交保，當時檢方以有串證、逃亡之虞為由抗告，5月7日新北院重裁收押禁見。本月8日新北院再度裁定他5千萬交保，檢方抗告成功，18日重開羈押庭，裁定加碼保金至1億元，但郭兩次都由親友事前準備好裝滿現金的大型行李箱，迅速拿出保金辦保離去。

88會館負責人郭哲敏經新北地院重開羈押庭，加碼至1億元交保，檢察官抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定、發回更裁。圖／聯合報系資料照
88會館負責人郭哲敏經新北地院重開羈押庭，加碼至1億元交保，檢察官抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定、發回更裁。圖／聯合報系資料照

新北 郭哲敏

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