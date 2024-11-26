88會館郭哲敏1億元交保夢又碎 高院撤銷：有逃亡、串證可能

88會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地院18日裁定他保金自5千萬提高為1億元，郭73分鐘便籌足保金辦保離去，新北地檢署再度提抗告，台灣高等法院今天傍晚撤銷原裁定，發回新北院。

高院認為，郭哲敏與共犯張旭昇先前都有逃亡事實，在國外也有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，原審裁定所命的替代處分是否足以擔保他們絕無逃亡可能，可疑，

此外，郭、張之間，以及2人與其他同案被告間，是否沒有串證可能，新地院沒有妥適說明，檢察官抗告有理，因此撤銷、發回更裁。