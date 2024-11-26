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檢方抗告成功！郭哲敏財力雄厚1億交保 高院撤銷：可能再次逃亡

中央社／ 台北26日電

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院日前裁定交保新台幣1億元。檢方不服提起抗告。台灣高等法院今晚撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

台灣高等法院指出，合議庭審理後，認為被告郭哲敏、張旭昇先前均有逃亡事實，在國外也有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性很高，原審裁定所命的替代處分是否足以擔保他們絕無逃亡可能，已有疑問。

此外，郭哲敏等人與其他同案被告之間，是否無串證可能，原裁定沒有妥適說明，也有不當。

高院認定，本件檢察官提起抗告為有理由，因此將原裁定撤銷，並發回新北地方法院更為裁定。

檢警調查，郭哲敏涉經營線上博弈網站與地下匯兌，潛逃至泰國後，去年8月遭警方解送回台歸案。經羈押約1年3月後，新北地院合議庭今年11月8日裁定5000萬元交保、郭的小弟張旭昇以500萬元交保。隨後新北地檢署提抗告，台灣高等法院11月15日撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

新北地院合議庭11月18日再度開庭後，裁定將郭哲敏交保金提高至1億元、張旭昇提高至1000萬元，皆限制出境、出海與住居8月，施以電子腳鐐監控，每天上午10時至中午12時間要在指定住所自拍門牌與臉部回傳，向科技設備監控中心報到。

新北地檢署考量，無法防止郭哲敏與張旭昇逃亡，且電子腳鐐告警多次，加上郭哲敏洗錢金額高、曾逃亡，在各國都有銀行帳戶或辦公室，生活優渥等，不服原裁定，向台灣高等法院提起抗告。

八八會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照片／記者蔣永佑攝影
八八會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照片／記者蔣永佑攝影

台灣高等法院 新北 郭哲敏

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