羅生門？六福村狒狒桃園中彈亡 開槍獵人下屬說法曝光
六福村東非狒狒去年3月脫逃至桃園，圍捕過程遭林姓獵人開槍擊中心臟死亡，桃園地檢署依違反野生動物保育法起訴下達開槍許可指令、時任桃園市農業局徐姓技工。今一名劉姓獵人出庭作證，指出曾告知徐男自己持有獵槍，對方說萬一狒狒跳出來「開槍打牠！為什麼不打」，但不清楚徐男是否曾和林姓獵人下達指令開槍打死狒狒。
今年五月桃園地院開審理庭，開槍射擊狒狒的林姓獵人指出當時接獲通知到場協助，先是發現狒狒出沒在樹叢，獵人緊急請持有麻醉槍的人員協助，擊發沒中後狒狒隨即衝進民宅，當下一名黃姓六福村人員因為已無麻醉針，急忙叫獵人守住洞口，獵人隨即大聲問「到底該怎麼處理？」他稱突然聽到「一槍幹掉牠！幹嘛不開槍？」回頭見黃姓六福村人員及徐男，無法分辨到底是徐男或黃姓六福村人員，或是多少人所喊。
今桃院續開審理庭，林姓獵人的下屬、當時也協助圍捕行動的劉姓獵人出庭作證，他指出自己同為林務局新竹分所派遣獵人，平時多為持原住民自製獵槍移除外來物種埃及聖䴉；圍捕狒狒當天，他原本和林姓獵人在巡察埃及聖䴉的路線，並未接獲林務局指示，剛好路線巧遇圍捕狒狒的公務員，隨後林姓獵人就接到林務局科長電話，要求配合圍捕行動，先去和徐姓男子會合。
對此劉姓獵人隻身搭車前往找徐，徐男確認劉姓獵人身分後，並獲悉劉男身上的槍枝為獵槍，隨即便請他了解任務及拍照，劉姓獵人並未再接獲其他相關指示。
後續前往狒狒現場時，劉姓獵人再度於菜園遇到徐男，由於當下狒狒正在附近，他詢問萬一狒狒跳出來怎麼辦，徐男則回應「就開槍打牠啊！為什麼不打？」等，但後續自己在另外一頭守，並未進到民宅內，因此沒有看見狒狒中彈的第一情形，也不清楚民宅內徐男是否有對林姓獵人下達指令開槍打死狒狒。
今年1月桃園地院召開準備庭，徐男否認有意圖獵殺狒狒，指出當時在菜圃和劉姓獵人交談，劉姓獵人問萬一狒狒衝出來，是否可以射擊？他考量附近有學校及住家，情況危急，因此回應劉姓獵人可以，但否認下令林姓獵人在民宅內開槍。
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