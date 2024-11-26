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修改17次商品庫存侵吞收銀機2萬多元 生活百貨店員判刑10月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李男在生活百貨館當店員3個月，先後有17天修改庫存商品紀錄，把收銀機內2萬多元放進口袋，又私吞商品，老闆察覺後報警並解雇他。法官審理時，李男認罪，被依犯業務侵占2罪，判應執行10月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，李男2022年5月至8月間在基隆市安一路一家百貨生活館任職，利用負責晚班櫃檯結帳、收銀等工作的機會，在上班的時候，17次擅自修改電腦庫存商品紀錄，再把貨款放進口袋，1天最多3962元，最少177元，累計2萬3298元。李男另在2022年7月13日，侵占店內的痘痘貼1盒、爽身噴霧1瓶，價值合計218元。

楊姓業者察覺異狀後報案，警方製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定李男涉犯業務侵占罪嫌並起訴。

基隆地方法院法官開庭審理時，李男坦承犯案。法官依楊姓業者證述及生活館監視錄影檔案、檢察官勘驗記錄表、進貨明細表等事證，認定李男自白與事實相符，認定犯行。

法官指出，李男不思以合法途徑獲取財物，利用職務之便及雇主的信賴，擅自修改電腦記錄，將業務持有的款項占為己有，很不應該，應依法科刑。

法官考量李男坦承犯行，並因他與業者對於賠償金額意見差距過大，未能達成和解，兼衡無業，未婚、與父母同住、家境小康及其犯罪動機、手段、告訴人損失等情狀，犯業務侵占2罪各判刑6月，應執行10月徒刑。如易科罰金以1千元折算1日。

李男在生活百貨館當店員3個月，先後有17天修改庫存商品紀錄，私吞2萬多元貨款，另又私吞商品。基隆地院法官認定他犯業務侵占2罪，判應執行10月徒刑。聯合報系資料照片
李男在生活百貨館當店員3個月，先後有17天修改庫存商品紀錄，私吞2萬多元貨款，另又私吞商品。基隆地院法官認定他犯業務侵占2罪，判應執行10月徒刑。聯合報系資料照片

侵占 基隆 店員 百貨

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