24歲男IG涉無照收費推薦買股賺進百萬元 嘉檢提起公訴

嘉義市24歲林姓男子2年前未經金融監管機關許可，涉嫌非法經營證券投資顧問業務，透過IG社群平台，邀收費會員代操股票，9個月不法獲利百萬元，林男辯稱，收取款項是網友訂閱每日盤前國際產業知識快訊或講義費用，何時買進賣出由網友自行解讀。嘉檢偵結後仍依非法經營證券投資顧問業務罪嫌起訴。

起訴書表示，林男自2022年5月底，利用IG（Instagram）帳號分享當沖實戰日誌，不定時張貼操作股票的對帳單截圖等貼文，吸引不特定大眾聯繫，有蕭姓男子等多名民眾瀏覽訊息後加入，林男招攬以每月為1期2000元至3000元代價加入會員，邀會員加入Line成立群組。

林男在Line群組提供多支股票個股的評論、投資技術分析意見，供會員作為買賣個股的參考，藉此方式非法經營證券投資顧問業務，直到去年3月初，林男前後不法獲利100萬餘元，經嘉義市調查站獲報查辦。

林男辯稱，收取每月的月費是網友訂閱國際產業知識快訊或整理的投資股票相關講義費用，至於股票何時買進、賣出是由網友自行解讀時間點。