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八八會館郭哲敏1億元交保 新北檢再提抗告

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地院本月18日裁定他保金自5千萬提高為1億元，但他展現過人財力，73分鐘便籌足保金辦保離去，新北地檢署已再度提出抗告。

據悉，檢方抗告理由，與上次郭哲敏重開羈押庭時大同小異，主要為電子腳鐐示警近千次，常常未親自接監控手機電話，以及加上洗錢金額龐大，曾逃亡國外，在國內外都有勢力，有境外銀行帳戶、辦公室，財力雄厚且交往複雜，另有證人尚未交互詰問完畢。

郭哲敏在今年4月26日便曾首度以5千萬交保，當時檢方以串證、逃亡之虞為由立刻提出抗告，5月7日新北院重裁收押禁見。這個月8日新北院再度裁定他5千萬交保，檢方抗告成功，18日重開羈押庭，裁定加碼保金至1億元，但他兩次都由親友事前準備好裝滿現金的大型行李箱，迅速拿出保金辦保離去。

八八會館負責人郭哲敏日前加碼以1億元交保，檢方再度提出抗告。記者蔣永佑／攝影
八八會館負責人郭哲敏日前加碼以1億元交保，檢方再度提出抗告。記者蔣永佑／攝影

新北 郭哲敏

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