八八會館郭哲敏1億元交保 新北檢再提抗告

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地院本月18日裁定他保金自5千萬提高為1億元，但他展現過人財力，73分鐘便籌足保金辦保離去，新北地檢署已再度提出抗告。

據悉，檢方抗告理由，與上次郭哲敏重開羈押庭時大同小異，主要為電子腳鐐示警近千次，常常未親自接監控手機電話，以及加上洗錢金額龐大，曾逃亡國外，在國內外都有勢力，有境外銀行帳戶、辦公室，財力雄厚且交往複雜，另有證人尚未交互詰問完畢。