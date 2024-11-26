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聯航空姐摔倒要香格里拉台北遠東賠1844萬 「自己沒注意」逆轉敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

美國聯合航空田姓女空服員6年前下榻香格里拉台北遠東國際大飯店，走出大門因地面高低落差而踩空跌倒，肩膀、膝蓋、腳部皆受傷，她提告求償1844萬餘元，台北地方法院判飯店賠償44萬餘元。田女和飯店皆上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，以無因果關係改判香格里拉台北遠東國際大飯店不用賠償。

田女主張，2018年10月30日入住與公司簽約的香格里拉，當晚外出欲去夜市，但飯店門外燈光昏暗又下雨，卻沒有警告標示，導致她踩空，重心失衡、雙腳跌跪在凹凸不平的地磚上，肩膀、手腕、膝蓋、腳板都受傷。

田女表示，她因事故耗費大量時間治療，還留職停薪，最終被公司解雇，要求飯店賠償醫療費、不能工作損失、精神慰撫金、懲罰性賠償金等共1844萬餘元。

飯店指出，設計皆符合觀光旅館的規定，門口有數十個嵌燈、大面積燈具，視野明亮沒有昏暗不清，且行走處有大片紅地毯，兼具提醒及止滑效果，門口也有至少一位服務人員協助消費者，沒有疏失。

飯店表示，根據醫囑田女的傷勢至多4星期痊癒，且傷勢也不至於影響工作，精神慰撫金請求金額過高；田女當天穿細跟高跟鞋、拿手機，未專注行走才跌倒，且她案發隔天才就醫，沒有依醫囑休息，請求駁回訴訟。

台北地院認為，香格里拉門口高低落差約6公分，有現場監視器畫面可證，田女是因高低落差而摔倒；飯店未在地毯邊緣放置警告或注意標示，不符合當時科技或專業水準的可合理期待的安全性，應負賠償責任，判賠44萬餘元。

不過高院見解迥異，認為地面的建築設計符合建築相關法規，並得以通過建築物安全檢查，且為行人通道路緣常見設計，也可見於其他觀光飯店，符合一般業界所採認的標準，「符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性」，未欠缺安全性。

另外，依台北氣象站當日雨量資料和事故發生時的監視錄影，地面並無濕滑，行人通道鋪設有紅色地毯，鄰接處為車輛通道，鋪設有地磚，人行道考慮保護行人、導引車流，高於相鄰車道者所在多有，一般人可預期人行道與車道的高低落差存在，一般情形下，不致發生行人摔倒的結果。

高院指出，一般人於道路行走時，因各人的身體狀況、注意力、行走習慣不同，就算行經處無高低落差，也可能跌倒，未必與地面高低落差的設置或有無設置警告標誌、安排人員提醒有關。因飯店沒有違反消保法，高院認為田女受傷與飯店無因果關係，判田女敗訴。

美國聯合航空田姓女空服員6年前下榻香格里拉台北遠東國際大飯店，走出大門因地面高低落差而踩空跌倒，肩膀、膝蓋、腳部皆受傷，她提告求償1844萬餘元，台北地方法院判飯店賠償44萬餘元。田女和飯店皆上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，改判香格里拉台北遠東國際大飯店不用賠償。圖／聯合報系資料照
美國聯合航空田姓女空服員6年前下榻香格里拉台北遠東國際大飯店，走出大門因地面高低落差而踩空跌倒，肩膀、膝蓋、腳部皆受傷，她提告求償1844萬餘元，台北地方法院判飯店賠償44萬餘元。田女和飯店皆上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，改判香格里拉台北遠東國際大飯店不用賠償。圖／聯合報系資料照

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