大安警開罰單遇到「圍巾人」 襲警後竟還走回來繼續剪頭髮

41歲王姓男子前天下午到台北市大安區一處髮廊剪頭髮，他將車輛違停在忠孝東路四段一處路口紅線處，轄區大安警分局警員正要舉發時，王男剪髮到一半、身上還有理髮圍巾就衝出來，王男不理警方盤查開單，逕自坐上車駛離，並輾過員警左腳背，不料他停好車還走回案發處要繼續理髮，警方立即以現行犯對象上銬，他還要攻擊警方，被壓制帶回派出所送辦。

警方指出，林姓員警發現王男違停車輛後準備開單，王男發現後，不管自己頭髮才理一半，披著理髮圍巾就衝出來，員警見駕駛出面，就盤查他的身分，並要他出示證件，但王男不理會，直接坐上駕駛座。

員警敲駕駛車窗，要求王男完成開單程序，並強調車子不要離開，否則會多吃一張罰單，但王男不爽直接開車駛離，還輾過員警左腳背，員警立即呼叫支援。

不料王男將車停放在兩百公尺外的停車場後，竟又徒步返回要繼續理髮，員警發現後馬上對他上銬，並帶他到停放車輛處，要拍照蒐證並查扣車輛，王男不爽，過程中不顧員警喝止不要動的命令，上銬雙手仍掙扎揮向員警，員警立即將他摔倒在地壓制。