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高雄少女落軌遭火車撞死 家屬怒告司機、站務員結果出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄江姓女高中生今年2月16日晚間9時許，在高雄科工館站落軌遭普悠瑪列車撞上慘死，家屬質疑台鐵有過失，對台鐵司機、助理站務員等3人提告，雄檢偵辦後，認為司機當時已按煞停仍無法阻止悲劇，助理站務員則無明顯過失，處分3人不起訴。

今年2月16日晚間9時許，台鐵328次普悠瑪列車行經科工館站時，因過站未停，撞上落軌的江姓少女，江女重傷慘死，校方獲報後，啟動同儕輔導，在江女座位擺上紙鶴與卡片，表達追念。

事後江女家屬認為台鐵有過失，對該列次林姓司機員及邱姓、賴姓助理站務員提告過失，雄檢偵辦時，3人喊冤，林男稱普悠瑪列車最高速限為時速130公里，當時他以102公里通過，看到江女時已在100公尺內，煞停緩衝距離不夠，難以阻止悲劇。

至於邱姓、賴姓助理站務員兩人，則稱他們雖負責站內狀況，但該車次普悠瑪並未停靠科工館站，所以當時他們並未下到月台查看。

檢方依據普悠瑪時速表，確認該車通過時速為102至108公里，因科工館非停靠站，過站不需減速，林男當時確實有做出煞車動作，但對於此突發事故，仍難以採取有效預防措施，林應無過失責任。

至於邱、賴兩人，邱當時如廁，賴男則負責售票，考量兩人工作內容，列車通過時應無過失等問題，綜合現場事證，認定林男、邱女、賴男等3人無過失責任，處分不起訴。

台鐵科工館站外觀。記者王昭月／攝影
台鐵科工館站外觀。記者王昭月／攝影

台鐵 提告 普悠瑪 站務員

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