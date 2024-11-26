假冒立委顧問稱可「喬」虛擬貨幣 男涉詐騙數十萬還凹酒店招待
楊姓男子2年前涉嫌假冒立委顧問，佯稱可請立委「喬」虛擬貨幣，藉此詐騙被凍結虛擬貨幣的傳產公司楊姓負責人，趁機索討數10萬元及在酒店消費10多萬元。台北地檢署昨指揮調查局搜索並約談楊男到案，漏夜複訊後諭令10萬元交保。
調查局接獲檢舉，2022年間某傳產公司楊姓負責人的虛擬貨幣等資產遭凍結，楊男在餐會上自稱曾任某立委辦公室主任，冒名自稱現在是立委顧問，可以請立委出面處理凍結的虛擬貨幣，藉此索取現金詐財。
檢調追查，楊男涉暗示楊姓負責人須付費處理，楊姓負責人誤信楊男能力，交付了數十萬元，還替楊男結清酒店消費的10萬餘元，但凍結的虛擬貨幣遲遲沒下文，楊男恍然大悟自知上當受騙罪。
北檢11月25日指揮調查局搜索楊姓住處，依詐欺罪嫌約談楊男到案，經漏夜複訊後，認為涉犯詐欺罪嫌，諭知10萬元交保候傳。
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