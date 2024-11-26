他在市場掉皮夾…過10秒女子彎腰皮夾消失 法官認定就是她侵占

呂男在市場掉落皮夾，過了10秒，江女在同地彎腰，辯稱撿自己的皮夾，還要警察去她家搜，否認侵占。法官觀看監視器，確認呂男身後有方形物掉落，江女彎腰又離開時，方形物就消失了，依侵占罪判江女罰金8000元。全案可上訴。

呂男今年5月下旬報警指出，他到基隆大武崙黃昏市場買完菜後，發現原本放在褲子後面口袋的棕皮夾不見了，應該是買完菜要放進口袋時沒放好，掉落地面。員警陪同他去現場看監視器畫面，有看到1名女子撿走他的皮夾，裡面有7、8000元現金，還有郵局提款卡、銀行金融卡、健保卡和老人悠遊卡及名片等。

警方查出江女身分後通知到案說明，江女承認影像中的人是她，但當時是在撿自己掉的皮夾，不是別人的，沒有侵占別人的遺失物，員警也可以她家察看。警方製作筆錄後送辦，檢察官偵查後依侵占罪嫌起訴江女。

基隆地方法院法官審理後，認定江女撿走的是呂男的皮夾，理由為現場監視錄影畫面可以看到，呂男當天下午1 時26分29、30秒時，後方口袋掉落一件黑色方形物品，江女在1時26分40秒彎下腰撿拾物品，下午1時26分46秒時離開時，該處地面已無方形物品蹤影。

江女辯稱是撿她自己掉落的皮夾，但法官指監視錄影畫面，未見她行經該處時有任何物品掉落，反而是她離開後，呂男原本遺落該處的方形物品不見蹤影。江女未能就類似皮夾的方形物品，為何在她經過後消失提出合理說明，僅一再要求員警到她家查找，空言否認拾取呂男皮夾，與客觀事證不符難以採信。

法官說，江女向員警表示可至她家搜查，是否有呂男的皮夾，但因江女到派出所製作調查筆錄時間，已是呂男掉落皮夾的7天之後，皮夾不一定仍在江女手中，判定江女是否撿走呂男的皮夾，仍應以監視器影像為準，難憑有沒有找到皮夾認定。