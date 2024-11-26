快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

聽新聞
0:00 / 0:00

他在市場掉皮夾…過10秒女子彎腰皮夾消失 法官認定就是她侵占

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

呂男在市場掉落皮夾，過了10秒，江女在同地彎腰，辯稱撿自己的皮夾，還要警察去她家搜，否認侵占。法官觀看監視器，確認呂男身後有方形物掉落，江女彎腰又離開時，方形物就消失了，依侵占罪判江女罰金8000元。全案可上訴。

呂男今年5月下旬報警指出，他到基隆大武崙黃昏市場買完菜後，發現原本放在褲子後面口袋的棕皮夾不見了，應該是買完菜要放進口袋時沒放好，掉落地面。員警陪同他去現場看監視器畫面，有看到1名女子撿走他的皮夾，裡面有7、8000元現金，還有郵局提款卡、銀行金融卡、健保卡和老人悠遊卡及名片等。

警方查出江女身分後通知到案說明，江女承認影像中的人是她，但當時是在撿自己掉的皮夾，不是別人的，沒有侵占別人的遺失物，員警也可以她家察看。警方製作筆錄後送辦，檢察官偵查後依侵占罪嫌起訴江女。

基隆地方法院法官審理後，認定江女撿走的是呂男的皮夾，理由為現場監視錄影畫面可以看到，呂男當天下午1 時26分29、30秒時，後方口袋掉落一件黑色方形物品，江女在1時26分40秒彎下腰撿拾物品，下午1時26分46秒時離開時，該處地面已無方形物品蹤影。

江女辯稱是撿她自己掉落的皮夾，但法官指監視錄影畫面，未見她行經該處時有任何物品掉落，反而是她離開後，呂男原本遺落該處的方形物品不見蹤影。江女未能就類似皮夾的方形物品，為何在她經過後消失提出合理說明，僅一再要求員警到她家查找，空言否認拾取呂男皮夾，與客觀事證不符難以採信。

法官說，江女向員警表示可至她家搜查，是否有呂男的皮夾，但因江女到派出所製作調查筆錄時間，已是呂男掉落皮夾的7天之後，皮夾不一定仍在江女手中，判定江女是否撿走呂男的皮夾，仍應以監視器影像為準，難憑有沒有找到皮夾認定。

法官指出，江女拾獲呂男遺失的皮夾後，沒有物歸原主，或交由市場管理單位、警察機關處理，主觀上具有侵占遺失物犯意並認定犯行。考量犯後態度、犯罪動機、侵占財物價值、素行和智識程度、家庭經濟狀況等情狀，判處罰金8000元。

呂男在市場掉落皮夾，過了10秒，江女在同地彎腰又離開時，處夾就不見了。基隆地院審理後認定犯行，依侵占罪判江女罰金8000元。全案可上訴。聯合報系資料照片
呂男在市場掉落皮夾，過了10秒，江女在同地彎腰又離開時，處夾就不見了。基隆地院審理後認定犯行，依侵占罪判江女罰金8000元。全案可上訴。聯合報系資料照片

侵占 基隆 監視器

延伸閱讀

中捷砍人今驗車廂6監視器 被告不認殺人辯：長髮哥搶刀受傷

首波冷氣團要來了 今鋒面通過 明急轉冷探12度低溫

基隆大武崙森林公園首期停車場有弊？沒水保卻通過驗收

基隆塔1女子墜落亡 明起停開放安檢 頂樓尖端將管制

相關新聞

周玉蔻、蔡玉真重判1年半理由曝光 法官：全世界都可閱覽假消息

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡各重判1年6月。...

假冒立委顧問稱可「喬」虛擬貨幣 男涉詐騙數十萬還凹酒店招待

楊姓男子2年前涉嫌假冒立委顧問，佯稱可請立委「喬」虛擬貨幣，藉此詐騙被凍結虛擬貨幣的傳產公司楊姓負責人，趁機索討數10萬...

他在市場掉皮夾…過10秒女子彎腰皮夾消失 法官認定就是她侵占

呂男在市場掉落皮夾，過了10秒，江女在同地彎腰，辯稱撿自己的皮夾，還要警察去她家搜，否認侵占。法官觀看監視器，確認呂男身...

背包狂人引爆「仿冒的板凳包」判4年半 搬3幼子求情

「背包狂人」創辦人劉尚燁為破壞他認為的仿冒「板凳包」，自製點火器連接汽油瓶，將點火裝置放在台北內湖翔穩軍品店內的背包，遠...

詐領新冠疫調費3萬餘元當餐費 萬華警分局行政組2人貪汙起訴

萬華警分局行政組前吳姓組長在新冠肺炎疫情期間疫調足跡（確診病例接觸史），涉與簡姓警務員謀議詐領李姓巡佐的個人工作費3萬4...

中捷砍人今驗車廂6監視器 被告不認殺人辯：長髮哥搶刀受傷

高雄市洪姓男子在今年5月間，在台中捷運犯下隨機砍人造成兩人受傷，台中地院今開庭，勘驗案發時的6段車廂監視器畫面，律師與洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。