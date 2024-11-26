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背包狂人引爆「仿冒的板凳包」判4年半 搬3幼子求情

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「背包狂人」創辦人劉尚燁為破壞他認為的仿冒「板凳包」，自製點火器連接汽油瓶，將點火裝置放在台北內湖翔穩軍品店內的背包，遠端遙控引爆。士林地院依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪判3年10月徒刑，持有毒品罪部分處拘役40日。台灣高等法院撤銷放火罪原刑度，加重改判為4年6月，最高法院駁回上訴定讞。

劉尚燁（33歲）在羈押前經營戶外用品店，曾離過2次婚，與前妻生有3名小孩，他因犯過傷害罪，桃園地院今年7月23日才判他3月徒刑。

劉為海軍陸戰隊爆破中隊中士退役，服役期間習得爆破技能，他在臉書指控店家販賣的板凳包涉仿冒抄襲。去年10月7日，劉備妥盛裝混有汽油和遙控點火器的點火裝置，親自到翔穩軍品，趁客人較少時假裝選購商品，在店員不注意時，把點火裝置放入商店販售的背包後離去，當晚8點多、店員下班後，劉開車至店外，遠距遙控引燃火勢，店內迅速延燒，大量商品燒燬。

北市消防局救出受困5樓的2人，疏散2樓1人、4樓1人，販售區裝潢、牆面燻燒，擺放商品燒熔，辦公室、會議室、倉庫裝潢、物品受煙燻黑。

火災鑑定報告認為是「人為縱火」，爆竹煙火引燃汽油致起火燃燒。火調人員透過X光檢視現場燒毀殘骸，發現1台「自行改良」帶天線電子儀器、4顆電池的焦黑遙控點火器，金屬引線黏在背包殘骸，背包內燒熔的塑膠瓶蓋查出有紙管連接金屬引線，燒毀物中驗出含有汽油成分，點火器含有爆竹類煙火類火藥成分。

警方在案發後3天持搜索票、拘票在桃園楊梅山區住處查獲劉尚燁，並起出點火裝置電子遙控器等物證，同時還查獲大麻毒品3包及1組大麻煙油，劉稱大麻是在苗栗縣某音樂祭會場，向不詳外籍人士購買。

監視器畫面顯示，劉尚燁拿取架上背包，並在監視器死角將背包放回架上，後續劉的車輛經過店面，店內角落突然起火燃燒。翔穩軍品人員證稱，當天只有劉男拿過起火的背包，且劉當天戴口罩、帽子，進門就走到角落放置包包處。士院認為劉稱犯罪動機是「想破壞仿冒商品」，無從正當化放火犯行為，依法判刑。

檢方和劉皆上訴，檢察官指劉未賠償被害人，顯無悔意，量刑過輕；劉則搬出3名小孩，稱一審沒考量小孩的「最佳利益」，且他有爭取和解，希望輕判、緩刑。

高院認為若非消防人員及時滅火、疏散人群，可能造成人員死亡，且若有消費者買走背包，傷亡恐難估計，雖然劉和被害人同意以1200萬元和解，但如何給付沒有共識，放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪改判4年6月徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴確定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

「背包狂人」創辦人劉尚燁犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，遭判4年6月徒刑定讞。本報記者／翻攝
「背包狂人」創辦人劉尚燁犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，遭判4年6月徒刑定讞。本報記者／翻攝

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